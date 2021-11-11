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LV、Dior相繼推出AirPods珍珠耳環　可以變成項鍊，萬元初就能入手

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

發表完全新iPhone 13，APPLE緊接著帶來新一代AirPods 3，自從無線藍芽耳機問世，相關週邊商品如保護套、造型外殼甚至是迷你小包相繼推出，最新就連首飾也能與AirPods結合，變成能為造型加分的耳環、項鍊等，像是前陣子在網路上掀起討論的LV AirPods耳飾，終於在台灣上架。

Louis Vuitton

Nanogram耳機耳環

以經典Monogram老花圖案為題，為Nanogram耳機耳環染上奢華金配色，一長一短的不對稱設計，展現LV獨有的氣質，再也不用擔心AirPods容易遺失。

▲Nanogram耳機耳環，NT$11,200

Louise耳機鍊

除了耳環款式，LV還推出AirPods Louise耳機鍊，繞頸長度的金屬鍊條，點綴上LV Circles標誌，AirPods則能用鍊條上的橡膠固定。

▲Louise耳機鍊，NT$16,500

Dior

airpods耳機珍珠耳環

將Dior經典的Dior Tribales耳環，裝點上微霧光暈的珍珠，搭配可以拆卸的短鍊條與環圈，可以自行選擇是否套在AirPods耳機上。

金色金屬珍珠無線耳機鍊結耳環

比起前一款，Dior特別加長了金屬鍊條的長度，使Dior Tribales耳環不只是耳飾，還能變成項鍊造型，十分獨特別緻。

LV、Dior相繼推出airpods耳機珍珠耳環，微霧珍珠光、可拆式鏈條、還可以變成項鍊

▲金色金屬珍珠無線耳機鍊結耳環，NT$38,000

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, LV, Dior, AirPods

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