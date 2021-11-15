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歲末派對穿搭提案！黑色洋裝、粗跟跟鞋　5樣單品美美出席又能華麗退場

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Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

時序來到有點冷的11月，相信大家都有許多的派對與邀約，從聖誕節、跨年、尾牙一路到春酒，迎接歲末一系列的活動，身為穿搭控一定要美美的出席！

秋冬時節是編輯私心最喜歡的季節，除了各大品牌都在此時端出各種細節滿滿的新衣，也是一個關於團聚慶與祝的歡樂季節。面對接踵而來的派對邀約，怎麼穿、該穿什麼，《美麗佳人》連同推薦單品都幫你整理好▼

聖誕節＋跨年

黑色洋裝

雖然在西方文化裡，聖誕節如同我們的春節，是一個關於家人團聚的節日，不過來到台灣，變成另一種與三五好友相聚、一同慶祝的時刻。編輯推薦可以選擇一件剪裁特別的黑色洋裝，白天上班搭配襯衫、西外，下班外套脫掉馬上進入派對mode，經典又時髦。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

推薦款1、Zara吊帶洋裝，售價NT$890

▲歲末穿搭 。（圖／ZARA、Charles&Keith）

推薦款2、Zara水鑽裝飾吊帶洋裝，售價NT$1,490

▲歲末穿搭 。（圖／ZARA、Charles&Keith）

推薦款3、Zara挖空設計迷你洋裝，售價NT$1,990

▲歲末穿搭 。（圖／ZARA、Charles&Keith）

誇張的飾品點綴

來到跨年，如果今年的規劃是與閨蜜們一同狂歡，除了上述的黑色洋裝，一年難得一次的狂歡派對，戴上平常不敢戴出門的浮誇飾品，偶爾跳脫一下日常的框架。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

推薦款1、Zara手鍊組合，售價NT$790

▲歲末穿搭 。（圖／ZARA、Charles&Keith）

推薦款2、Zara鏈條項鍊，售價NT$790

▲歲末穿搭 。（圖／ZARA、Charles&Keith）

推薦款3、Zara水鑽全耳式耳環套裝，售價NT$490

▲歲末穿搭 。（圖／ZARA、Charles&Keith）

推薦款4、Zara交織環型耳環，售價NT$490

▲歲末穿搭 。（圖／ZARA、Charles&Keith）

粗跟跟鞋

派對上幾杯黃湯下肚，帶著幾分的醉意難免會重心不穩，一雙粗跟跟鞋除了比較好走，也比較不會踩進地板上的隙縫、坑洞而跌倒，相對安全一些。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

推薦款1、Charles&Keith Elery金屬鍊粗跟鞋，售價NT$1,690

▲歲末穿搭 。（圖／ZARA、Charles&Keith）

推薦款2、Charles&Keith 金蔥寶石帶穆勒鞋，售價NT$2,690

▲歲末穿搭 。（圖／ZARA、Charles&Keith）

推薦款3、Charles&Keith 車紋交叉帶涼鞋，售價NT$1,690

▲歲末穿搭 。（圖／ZARA、Charles&Keith）

保暖衣物

派對上為了耍美、耍辣，小露肌膚在所難免，不過畢竟是在冷鋒來襲的秋冬時節，離開派對時的保暖衣物也很重要，一件時髦的大衣或風衣隨手披上肩，即便離場也是一個華麗的退場。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

尾牙＋春酒

西裝外套

為了犒賞員工一整年辛苦的工作，大多數公司都會準備尾牙／春酒來慶祝，與同事、上司一同共進晚餐，或許不好意思穿出前述的派對戰服，這幾年混搭風盛行，西裝外套變成一件進可攻、退可守的萬用單品：初級的穿搭控一套無腦時髦one tone套裝；進階一點的穿搭控則可以選擇bra top、單車褲的穿搭公式。配上一點簡約風格的項鍊、耳環，時髦又不失禮。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

●學孫藝珍西裝外套、長版大衣、襯衫式洋裝…4套溫柔又氣質的秋冬穿搭

●秋冬必備西裝外套看Rosé、韓韶禧、鄭好娟、楊冪穿搭示範，加碼5款推薦

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 歲末, 派對, 穿搭, 尾牙, 聖誕節, 單品, 黑色洋裝

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