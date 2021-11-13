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朴珪瑛新劇「貼頭短捲髮」網喊看不懂？私下4款髮型大好評才該筆記

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

朴珪瑛近期初演韓劇《達利和馬鈴薯湯》，劇中的貼頭短捲髮造型雖獲得兩極評價，不過她私下的短髮造型不只大受好評，根本就是短髮範本！

《達利和馬鈴薯湯》千金短髮

過去朴珪瑛的短髮造型大多受到好評，從《雖然是精神病但沒關係》護士南朱里、《惡魔法官》尹秀賢等，在《達利和馬鈴薯湯》飾演名門家族的獨生女，或許是為了強調角色的背景，一頭服貼的極短髮，加上前額落下的小捲髮絲，讓許多觀眾直呼實在看不懂。

雖然這個帶點復古的千金造型讓人有點摸不著頭緒，《達利和馬鈴薯湯》的劇情卻是屢受好評，而朴珪瑛私下的短髮造型也堪稱是極短髮範本啊！

復古短鮑伯

最常見的就是看似普通卻超吸睛的短鮑伯頭，朴珪瑛最近曝光的照片中可以看到，短髮的長度落在耳下，內彎的弧度讓髮型看起來更有復古感。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

清新極短髮

如果有關注朴珪瑛的人，應該就有注意到她的髮型就是近期最流行的極短髮，帶一點層次讓髮型的線條感更明顯，隨性的線條帶出這個髮型的自然感。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

蓬鬆棉花捲

除了柔順的短髮之外，朴珪瑛也曾將短髮做成蓬鬆的捲髮，鬆鬆軟軟的模樣帶一底凌亂感，看起來更活潑。

 
 
 
 
 
 
 

 
 

服貼油頭

如果希望是正式一點的造型，將短髮整個向後梳並加上髮臘、髮雕等造型品，就能創造出兼具氣勢和率性的髮型。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 達利和馬鈴薯湯, 朴珪瑛, 髮型, 短髮

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