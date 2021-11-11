小凱老師公開「化妝檯清單」　這隻睫毛膏囤貨十支、新歡是Burberry Hero

Tex／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

就算宅在家，知名彩妝師小凱老師，仍然有許多讓自己變美的好點子：包括報復性購物的好貨，還有疫情期間保養重點，當然也少不了化妝檯上私房愛用推薦！

Q：分享居家期間的愛用保養品？

A：自從待在家時間變多以後，膚況反而變好，不過雖然少出門，因為常戴口罩，我反而會加強清潔，即使沒上底妝每天還是會先卸妝再洗臉。

白天清潔過後，我會用「 La Prairie 極緻金燦精華」先按摩全臉，再使用「La Prairie 極緻金燦眼霜」，夜晚時則使用「 La Prairie 魚子美顏夜間緊緻精華油」，這罐油改變了我對美容油的看法，它不但滋潤且十分好吸收，用完隔天馬上改善肌膚疲憊感。

另外這段期間口罩容易摩擦眼下，所以我也特別在意眼周保養，我會拿「La Prairie魚子美眼霜」當眼膜厚敷保養。

Q：最近是否進行了報復性費？

A：從來沒有停止過報復購物！不過以前我很少在網路上買東西，最近因為出不了門，終於開始上網購物。我囤了許多 Kevyn Aucoin 睫毛夾，每次都是10隻為單位下單，這是 Kai Beauty 櫃上唯一指定的睫毛夾，朋友也會跟我要，家中一定要留3隻安全庫存。

還有網路號稱史上最遮瑕的 Juvia's Place 粉底產品我也買了不少。

Q：還用了什麼印象深刻的好物？

A：BURBERRY最新男香「Hero」。這罐香水光看包裝我就很喜歡，簡約時髦的線條擺在家中就是很好的裝飾。沒想到它的味道更是令人驚喜！「Hero」的香調以清亮的佛手柑作為前調，以杜松和黑胡椒帶出活躍感，並搭配來溫暖雪松，帶出柔軟而深沉、皮革味和蜂蜜香三種底蘊。是我近期最愛的味道！

Q：有沒有令你難忘的紓壓體驗？

A：絕對是耳SPA！因為疫情的關係很幸運的讓我預約到過去要等待三個月以上，位於中山站附近的her spa掏耳服務，你沒聽錯，這可是最近當紅的療程。耳SPA是什麼呢？按摩師會輕柔的按摩耳朵附近穴點，酥麻觸感讓人輕飄飄，接著直播清耳朵，可以透過螢幕觀看內耳清潔過程，非常紓壓。

我強烈建議大家可以加做her spa的頭皮刮痧，頭、耳穴道鬆開後，眼睛變得好清亮、思路也更新晰。

小凱老師化妝檯清單推薦：

1. Juvia's Place 蜜粉

2. Kevyn Aucoin 遮瑕膏

3. Kevyn Aucoin 睫毛夾

4. Juvia's Place 粉底液

5. Juvia's Place 遮瑕膏

6. La Prairie 極緻金燦精華，NT$28,950

7. La Prairie 極緻金燦眼霜，NT$21,750

8. KANEBO 光濾鏡美肌露

9. La Prairie 魚子美眼霜，NT$13,550

10.La Prairie 魚子美顏夜間緊緻精華油，NT$18,100

11.Buberry Hero 英雄神話男性淡香水，NT$3,800。

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