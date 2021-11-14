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最新韓國「大叔男神」是這四位！李政宰、朴海秀私下風格狂噴魅力

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

比起稚嫩的小鮮肉，對年紀稍長的成熟大叔更心動嗎？不論是由最美小三主演的Netflix影集《以吾之名》、以韓國兒時遊戲發想紅遍全世界的《魷魚遊戲》，或是即將在Apple TV+播出的《Dr. Brain》，劇中的大叔系演員引發戲迷熱烈關注，更成為大家的最新男神，往下看4位熟男的風格解析：

《以吾之名》朴熹洵

讓韓韶禧褪去最美小三的稱號，進化成復仇女神的影集《以吾之名》，雖然故事是從女主角出發，不過劇中飾演韓韶禧殺父仇人的朴熹洵，又是拿槍又是拿刀氣的兇狠形象，意外圈粉不少女粉絲，雖然是黑道幫派，不過在穿衣風格上一點也不馬虎，黑、白、灰成套西裝，還會配上花俏的領帶。

不過朴熹洵私底下跟劇中形象可是天差地遠，今年滿51歲的他，除了是著名的寵妻魔人，待人處事也十分親切，有著跟外表不同的反差萌，朴熹洵不僅能駕馭西裝，為了宣傳《以吾之名》出席活動，曾換上奶茶色的針織衫與卡其褲，展現溫柔大叔的一面。

《魷魚遊戲》李政宰

參賽者456號也是遊戲最終贏家成奇勳，在《魷魚遊戲》中為了高額獎金豁出性命，不但沒有帥氣服裝，泥濘、血液沾染了全身，那樣子說有多狼狽就有多狼狽，可是李政宰卻憑著過人的演技成功抓住戲迷的目光，也在《魷魚遊戲》播出後人氣爆漲。

為了回應粉絲的期待，原本沒有在使用社群軟體的李政宰，終於開通自己的Instagram帳號，歐巴私底下的形象也跟著曝光，即將要過49歲生日的李政宰，私下完全看不出實際的年紀，穿衣風格也相當時髦，像是牛仔男孩的丹寧裝束，還有男神魅力無處放的西裝穿搭。

《魷魚遊戲》朴海秀

以爲是首爾證券公司高薪主管的雙門洞驕傲，實際上卻是欠了一屁股債的參賽者218號，朴海秀飾演為達目的不擇手段的曹尚佑，作為《魷魚遊戲》第二男主角，雖然人物角色不討喜，卻也讓戲迷留下深刻印象，是繼李政宰後人氣暴漲的演員。

即將迎來40歲生日的朴海秀，最初是音樂劇、舞台劇演員，直到2012年才接演人生首部小螢幕作品，與李政宰一樣是在《魷魚遊戲》播出後才開通Instagram帳號，有關於私底下的照片不多，不過可以發現歐巴穿起西裝、襯衫可是沒話說，高挑、壯碩的身材是天生衣架子。

《Dr. Brain》李善均

首部於Apple TV+播出的韓國原創影集《Dr. Brain》，由《我的大叔》李善均、《以吾之名》朴熹洵聯手主演，李善均在劇中飾演一名天才科學家，因為一場意外失去最愛的妻子，為了找尋妻子的死因，發揮所長揭開背後的神秘謎團，李善均的演技不用多說，不論是《我的大叔》中IU的長腿叔叔，或是電影《寄生上流》討人厭副社長，演什麼像什麼的演技實力，早就擄獲一票死忠粉絲。

出道正好滿20週年，李善均接演過數十部戲劇、電影，自然累積不少代表作品，可惜的是，歐巴至今都未開設自己的個人社群帳號，私底下的穿搭造型更是不多，不過時常與至親好友參與綜藝節目錄製的他，每回登場都相當有型，像是Balenciaga拼接上衣、色塊拼接拉鍊上衣、連帽風衣外套，全都不輸現在時下的年輕小伙子。

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 大叔系男神, 李政宰, 朴海秀, 朴熹洵, 李善均

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