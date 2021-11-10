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Kpop最美Dancer「NO:ZE」爆紅！公開最愛唇色　厭世系妝容必備這三隻

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Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

10月韓國播出了女性街舞競賽節目《Street Woman Fighter》，其中舞團WayB的隊長NO:ZE高顏值獲得注目，甚至被封為Kpop最美Dancer，接受採訪時也公開了她的唇色。

NO:ZE

NOZE的妝感是比較氣勢、俐落的，顏色不會太多，但像貓眼眼線、唇彩就會是重點，NOZE在接受韓國媒體採訪時，NOZE也表示她喜歡霧面的妝效，唇色則偏愛深色、帶紫色調的唇彩。

 
 

其實從節目或IG照片就可以看出來，NOZE的唇型已經算是相當立體，但在畫唇妝的時候她會習慣先使用氣墊輕輕地拍過唇周，模糊唇線的位置，接著使用較淺的顏色打底時，會稍微向外暈染，讓雙唇看起來更厚、更飽滿一些，再使用深一些的重點色疊在唇中央，增加唇部的立體感和存在感。

 

NOZE厭世系美女唇彩清單

除了NOZE自己公開的唇彩之外，她的妝容在韓國也有許多仿妝，像是訂閱數相當高的RISABAE、HYOJIN等，以下就是想打造厭世系妝容必備的唇彩們：

 

NARS 特霧唇釉 American Woman x MOS Air Matte Rouge Plum Orchid

特霧唇釉的色號 American Woman 是NOZE一定會放在包包裡，最常用來打底的顏色，一開始是液態、水感的質地，在唇上乾了之後會轉換成全霧面，優雅的豆沙奶茶色單擦也很好看；疊擦在唇中央的則是NOZE近期合作品牌MOSS的霧面唇膏Plum Orchid這個顏色，Plum李子在唇色中就是帶紫、偏深，給人優雅感覺的色選，也難怪會獲得NOZE的喜愛啊。

 

MAC絲柔粉霧唇釉 Fashion Emergency x Espoir Plum meets gray

在韓國仿妝相當出名的YouTuber Risabae也詮釋了NOZE的妝容，在影片中她選用的唇色是#977 Fashion Emergency疊擦韓國品牌 Espoir的唇膏，絲絨感的977是帶有豆沙、棗泥感的色選，疊擦帶有紫、灰色調的Plum meets gray，整個妝容變的超有氣勢。

 

Peripera ink mood matte stick 7+8

之前因為女神降臨仿妝在全亞洲也受到注目的韓國YouTuber HYOJIN也推出了仿妝，不過在選色上比起NOZE平常飽和度較低、偏冷色的唇彩，Hyojin選用韓國開架品牌Peripera的霧面唇膏，兩個色選都是暖色調的，兼具氣勢的同時也更適合膚色較健康的人喔。

 

▲但封面唇色跟影片中的唇色應該不是同一款XD

本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, Kpop, Dancer, NO:ZE

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