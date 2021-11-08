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安格斯12星座一周運勢11／8-11／14　摩羯有幸運之神眷顧、巨蟹小人難纏

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Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊座 3.21~4.20

金星從愛情宮出走後的效應在本週開始發揮影響，羊座愛情運勢明顯下滑，雖然你自己有更想要急於實現的事情，因此異性緣偏弱也並不意外，但壞就壞在多了火星攪局下你身邊可能有爛桃花朵朵開的情況，很可能會深陷戀的泥沼難以抽身，建議你還是把焦點轉回工作或課業上，可以避開一些小災難。

金牛座 4.21~5.20

太陽與水星一前一後走進了遷移宮位，對向來穩定的牛座來說，最近有一波心神不寧、蠢蠢欲動的態勢，可能是宅在家的時間真的有些煩有些膩了，會想要規劃一個遠程出遊的活動，不過還得從長計議就是了！感情上有對象者彷彿陷入五里霧，兩人之間的關係會有微妙變化，至於單身者桃花落在職場，可從工作中尋覓意中人。

雙子座 5.21~6.20

未來這週順利與否，就得靠雙子聰明的腦袋瓜了，雖然在處理重大事情上有時還是不夠果決，不過近期水星加持只要是天馬行空想東西，你的靈感就特別多，就連生活上遇到的某些挫折，也能靠你的轉念而讓心情不那麼DOWN~總之凡事多動動腦，很多問題就能迎刃而解。感情原地踏步，你的積極付出未必是對方想要的，還是要多點同理心才不白費心機。

巨蟹座 6.21~7.21

隨著金星從6宮離開，蟹座在人際上不如上週吃香，各方交流有轉淡的趨勢，朋友往來也慢慢回歸被動，不過好消息是異性緣倒提昇了，單身者有機會認識到符合你條件的理想對象，而有對象者更可能會在開心的互動下有了互訂終身的打算！唯獨工作上小人難纏，當心你無心的言語不知不覺得罪了人而不自知。

獅子座 7.22~8.22

隨著疫情慢慢的解套，在全民報復性旅遊玩樂的當下，獅座一反常態，對趴趴走興趣缺缺，太陽和火星都走到了獅子的田宅宮位，預料接下來這週的你，會花不少時間享受居家生活，好好的把家裡整頓一番，給生活一個新氣象，將能為你帶來更多好運！另外單身者跟愛情的緣份還是差了一點點，目前還不適合冒然採取行動。

處女座 8.23~9.22

處女座這周要開始注意身體了，尤其九月分出生的處女座，免疫力上實在欠佳，一個不小心就會因為冷熱溫差太大而流感、呼吸道方面的問題纏身，關於養生、飲食的資訊最好多多了解！金星進駐緣分宮位，感情運扶搖直上，情人溫暖的懷抱最能撫慰你勞累的心。單身者則要追隨直覺，屬於你的緣分就在身邊！

天秤座 9.23~10.22

向來從容優雅的秤座，即將面臨今年以來個人修養的最大挑戰，不論是機車的人or莫名其妙的事，都可能讓原本的事情變得一波三折，也讓你心情上比較容易焦躁，就連感情都不見得順風順水，愈到年底你心頭的煩惱就會愈糾結，容易跟自己的死黨好友、工作伙伴意見不合，能不能化解危機，就考驗著你的EQ與智慧了。

天蠍座 10.23~11.22

火星在本命宮位帶來的壓力實在很難忽視，蠍座這週仍呈現一個筋疲力盡的狀態，不過雖然累歸累，但你心情上還滿開心的，愈是苦難的時刻愈能感受到真朋友的情義相挺，可以趁這時機看看誰才是你值得結交的好友！感情上避免一直打啞謎讓對方猜，蠍座的心理遊戲難度太高了，對方就算是真愛也不見得百分百的懂你呀！

射手座 11.23~12.21

射手近期走入一年之中難得的旺運期，整個人神采奕奕，充滿了活力，特別在金錢上，因為財位多了金星駐守，與「財」特別有緣！此外對於接下來要做的工作也很有行動力，能夠一鼓作氣的把事情做好，這週的你桃花機會不少，單身者開始會有不少桃花上門，花點心思打扮自己的外表可以更接近愛情！換個髮型或嘗試新的服裝搭配，都能讓自己更有自信。

摩羯座 12.22~1.19

本週摩羯最亮眼的大星聞，莫過於是福德宮位裡蓬蓽生輝多了火星和太陽的進駐，能明顯感受到幸運之神的眷顧，此時只要拿出主動積極的態度，就能彷彿有如天助一般，擁有十分順利的進展。此外，金星走入本命宮位更是錦上添花，為你帶來強運能量，感情上有行動、有付出就不怕做白工，這週不妨放下猶豫Just do it。

水瓶座 1.20~2.18

理性的瓶座在這週特別容易遇上讓你十分燒腦的事，倒不是說事情有多麻煩複雜，而是你會從事件中花心思梳理、調整自己的想法和思緒，「為什麼我的判斷跟別人不太一樣？」因而不斷想要修正觀點，但其實你實在沒必要跟別人比較，很多時候知難行易，只要克服心頭的第一關，就先贏了一半。本周要讓自己適度地休息，可能有積勞成疾的狀況。

雙魚座 2.19~3.20

魚座這週對外互動變多，不論工作或是生活方面，都彷彿炸鍋般出現讓你忙不完的事情，有機會和失聯已久的老友再聯絡上，或是結交新朋友，工作上也可能因公事需要而跟人的交誼多了起來，當心忙中山錯與人發生爭執。感情上的運勢也因為金星移轉而開出紅盤，有對象者能如魚得水，跟另一半過得十分開心。

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延伸閱讀：

【2022星座年運】射手座職場被重視度大幅提高、雙魚座感情有著很好的正緣分、牡羊年底偏財運極佳，請好好把握！

《美麗佳人》11月星座運勢：「本月將有激動人心或意料之外的局面！」

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 星座, 運勢

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