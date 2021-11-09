下巴痘長不停？「反覆冒痘4原因」容易被忽略　1種牙膏要小心

▲下巴反覆長痘除了油脂分泌過旺，可能還有其他原因。

編輯／Amanda 圖／翻攝unsplash、pexels

受到環境氣候、生活作息、飲食等因素影響，不少成年人也依舊受到痘痘粉刺所困擾，尤其經常反覆的下巴痘更是不少人最頭痛的大敵。如果下巴總是反覆長痘好不了，可能不單純是因為油脂分泌旺盛或清潔沒做好，還可能有以下4種容易被忽略的原因，快來檢視一下自己是哪一種。

1.幽門螺旋桿菌



如果下巴總是長膿包痘，或是又硬又痛的痘痘，同時還有口臭、嘴巴發酸、腸胃消化不好等狀況，很有可能是幽門螺旋桿菌感染導致的。這種情況要去醫院檢查，並遵循醫生指示好好吃藥治療，治療好了，痘痘自然而然也好了。

2.多囊性卵巢症候群



這個情況一般在女生身上發生，伴隨著經期不順，很長時間生理期不來或是一來來很久，可能還有莫名發胖及私密處毛髮變多等情況。如果有這些情況，建議去婦科檢查，看看是否有多囊性卵巢症候群。

多囊性卵巢症會讓體內雄性激素分泌增高，導致皮脂腺變得活躍，下巴又是皮脂腺比較密集的部位，所以有多囊性卵巢症的女生常有下巴反覆長痘的狀況。這種類型也是要依照醫師的治療指示，好好吃藥，將激素調理好。

3.含氟牙膏刺激導致

含氟牙膏會讓部分人容易長痘痘、有口周皮膚炎，如果下巴老是反覆長痘，可以試試先將牙膏換成低氟或無氟牙膏，觀察看看「氟化物」是否為你的致痘因素。但如果改用不含氟的牙膏，醫生建議最好飲食完要馬上刷牙，才能更好的保持牙齒的乾淨整潔。

4.細菌感染



如果以上情況都沒有，但下巴還是反覆長痘，那很有可能是因為感染了像是金葡菌、馬拉色菌等致痘細菌，建議要去專業皮膚科諮詢醫師診察，依照醫生指示塗抹或口服抗生素來對抗細菌。

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