天然「藍色香蕉」根本視覺衝擊！　口感激似香草冰淇淋網崩潰了

編輯／Ann

藍色的食物常常讓人食慾不振，但藍色的香蕉卻很好吃，日前在推特爆紅的爪哇藍蕉（Blue java banana）」，原是產於澳洲北部的水果，因奇特外觀走紅，沒想到口感也意想不到，據說咬下會出現「香草冰淇淋」的味道，被網友封為香蕉界的哈根達斯。

大家印象中的香蕉在還未成熟時都是青綠色的，但產於澳洲、夏威夷地區的爪哇藍蕉（Blue java banana）卻不一樣，外皮是獨特的天然淺藍色，呈現出宛如「Tiffany藍」的夢幻效果，剝開後才是一般香蕉的白色。爪哇藍蕉甚至還極度耐寒，能夠生長在零下7度的環境中，非常特立獨行。

爪哇藍蕉會爆紅的理由還不光是色澤，照理說藍色的食物都會讓人卻步，但是藍蕉的口感非常奇特，因其短小豐滿的特質，口感綿密之外，據說味道吃起來有香草冰淇淋的感覺，所以得名香蕉界的哈根達斯（Häagen-Dazs），更被國外網友拿來冷凍後與花生醬混合製成冰沙，但也有許多人表示：「視覺受到衝擊」、「完全不想吃藍色的東西」、「香蕉真的黃色就好了」、「很難想像藍色香草冰淇淋」。

►麥當勞「酸筍螺螄粉漢堡」挑戰重口味！ 臭辣撲鼻網驚：停不下來



►看似乖乖牌「脾氣卻超硬」星座Top 3 ！第一名藏最深，惹他沒好下場



►「最會敗家」星座Top 3 ！ 第一名根本燒錢，腦波弱專買廢物