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「怪獸電力公司爆米花桶」太Ｑ了吧！　小門打開有驚喜、背面更可愛

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雖然目前還不太方便出國玩耍，但是許多代購都還有在運作，喜歡的東西總有辦法入手！近日「東京迪士尼樂園」便推出了一款爆米花桶，以經典電影《怪獸電力公司》的造型呈現，巨可愛的外型勾起滿滿兒時回憶，讓粉絲們全都嗨翻了！

或許有些人小時候看《怪獸電力公司》會覺得有些害怕，但不可否認的是，它絕對是長大後看也能讓人回味無窮的經典電影，裡頭的角色們如毛怪、大眼仔、阿布⋯⋯都各有龐大的粉絲群，是皮克斯最著名的代表作之一。

▲怪獸電力公司爆米花桶。（圖／翻攝自迪士尼）

▲怪獸電力公司爆米花桶。（圖／翻攝自迪士尼）

▲「東京迪士尼樂園」於11月1日推出「怪獸電力公司爆米花桶」以及最新橘子巧克力口味爆米花。（圖／翻攝自東京迪士尼官網）

「東京迪士尼樂園」於今年11月1日起便推出了「怪獸電力公司爆米花桶」，搭配最新橘子巧克力口味爆米花一同發售，令影迷們陷入瘋狂！

▲怪獸電力公司爆米花桶。（圖／翻攝自迪士尼）

▲怪獸電力公司爆米花桶。（圖／翻攝自迪士尼）

▲「怪獸電力公司爆米花桶」。（圖／翻攝自東京迪士尼官網）

這款「怪獸電力公司爆米花桶」以電影經典的「門」的主題呈現，上方的門為爆米花桶的開蓋，側邊的門打開則會看見毛怪與大眼仔，打開正面的許多小門，還能發現其他電影配角們，包括蛇蠍美人、蘿絲⋯⋯，細節超精緻！轉到背面的能量桶造型，則是能看見裡頭的爆米花還剩多少，用心的小巧思不禁令人會心一笑。當然，也不能忘了最可愛的阿布就坐在上頭，以及反派藍道，可以自由裝卸在背帶的任何位置上。

關鍵字：

迪士尼, 皮克斯, 東京迪士尼, 怪獸電力公司, 爆米花桶, 阿布

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