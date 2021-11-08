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Melody露一手153萬「錶王」金錶　與勞力士並列秋冬「新歡」

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▲▼ Melody 。（圖／翻攝melodykliu IG）

▲Melody宣傳自創品牌Whatever Whatever的耳扣，洩露了手腕上的PP金錶。（圖／翻攝melodykliu IG）

記者陳雅韻／台北報導

「時尚媽咪」Melody（殷悅）近來忙著宣傳自創品牌Whatever Whatever新裝與配件，不僅親自拍攝宣傳照，也將新品融入她的日常穿搭之中，她示範個性耳扣時，也洩露了她的名錶好品味，佩戴「錶王」PP（Patek Philippe，百達翡麗）要價約1,535,000元的Nautilus玫瑰金女錶，與勞力士綠面錶並列秋冬「新歡」。

▲▼ Melody 。（圖／翻攝melodykliu IG）

▲PP Nautilus系列型號7118/1R自動上鍊女錶，1,535,000元。（圖／翻攝PP官網）

女性通常對鑽錶比較有好感，但休閒運動風盛行，走在時尚尖端的Melody偏愛沒鑲鑽的中性風鍊帶錶，她所戴的PP Nautilus系列腕錶正是男女都能駕馭的高級運動錶，她選擇貴氣的型號7118/1R玫瑰金鍊帶款，面盤為蜜金色，錶背採透明設計可欣賞Caliber 324 S C自動上鍊機芯。

▲▼ Melody 。（圖／翻攝melodykliu IG）

▲Melody近期也常戴勞力士綠面的Oyster Perpetual 36蠔式鋼款，185,000元。（圖／翻攝melodykliu IG）

而拍攝Whatever Whatever大地色系新裝的宣傳照，Melody則搭配勞力士（Rolex）綠色面盤的Oyster Perpetual 36蠔式鋼款，比起「錶王」PP的金錶相對親民許多，約185,000元便能入手。

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關鍵字：

Melody, 勞力士, Rolex, PP, Patek Philippe, 百達翡麗

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