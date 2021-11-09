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IU撞衫「泰國神顏」糗曝身高劣勢　「小亮點」加持扳回一城

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記者王則絲／台北報導

韓女星IU（李知恩）近日登上韓版《ELLE》雜誌11月號封面，其中一套造型裡，她穿著GUCCI老花套裝，碰巧與有「泰國神顏」之稱的黛薇卡（Mai Davikah）撞衫了，黛薇卡日前出席GUCCI最新時裝秀時便是以同套服裝亮相，兩人駕馭起來風格迥異， 雖然IU在身高上處於劣勢，但是她靠著「小亮點」加持，就是比人家可愛。

IU這幾個月輪番登上各大雜誌封面，到了11月則是擔任《ELLE》封面人物，封面大片中，IU穿上了GUCCI ARIA系列裡數套最吸睛的造型，並成功消化演繹出屬於個人的魅力。其中一套，IU穿著GG老花設計的西裝獵裝外套，搭配成套的裙裝與靴子，整身的一致性讓氣場迸發，展現十足復古時髦。

不過就在日前，GUCCI舉辦的最新時裝大秀上「LOVE PARADE」，泰國女星黛薇卡也穿上同一套現身，175公分的她，穿上立刻顯現超模氣場，且裙長明顯比IU短得多，再加上腳上的馬銜鍊跟鞋，更將比例拉長。

▲IU、Davikah 撞衫。（圖／翻攝自IG）

▲IU、Davikah 撞衫。（圖／翻攝自IG）

▲泰國女星黛薇卡與IU撞衫。（圖／翻攝自IG）

不過儘管IU在身高上處於劣勢，但是她的身上多了一個「小亮點」，那就是薰衣草紫色的竹節小包，讓她瞬間多了幾分可愛。兩人穿起來氛圍各異，都大獲好評。

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關鍵字：

IU, 李知恩, Davikah, 黛薇卡, 撞衫, Gucci

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