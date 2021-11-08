堅果要多吃！網搜抗落髮「6類食物」，幫你養出豐盈髮量

▲豐盈髮量可以靠飲食吃出來。（圖／Unsplash、翻攝自IG/you_r_love）

記者曾怡嘉／綜合報導

擁有一頭豐盈秀髮，絕對是加分關鍵。正值換季，不少人因為氣溫轉換影響體內新陳代謝，又或是作息不正常，身體缺乏部分營養使得頭髮掉不停，網搜以下6類抗落髮食物，多吃快快養出厚實髮量。

#富含維生素B食物

研究指出，維生素B2能支配蛋白質代謝，B6則能促進蛋白質合成和脂肪代謝，這些都和毛髮生長有直接關聯，像是雞蛋、牛奶、豆類和堅果類都是好選擇。

#富含維生素E食物

維他命E有預防氧化功能，有幫助防止自由基損傷所造成的落髮問題，像是黑芝麻和玉米皆富含維他命E，可以多多攝取。

#含鋅、鐵的食物

鋅和鐵屬於微量元素，它們和體內的新陳代謝和內分泌息息相關，對於毛髮生長和健康很有幫助，像是菠菜、鮭魚和牡蠣的營養價值都非常高。

#含蛋白質食物

蛋白質是頭髮合成的必須養分，人體若是蛋白質攝取不足，對於頭髮生長可是大有影響，像是減重的人因蛋白質攝取不夠，就很容易導致落髮。建議可從雞肉、堅果和黑芝麻下手。

#含碘食物

人家都說多吃海帶，秀髮會烏黑亮麗，因為海帶、紫菜、牡蠣富含碘元素，能使秀髮健康生長。

#促進血液循環食物

中醫理論指出，若是氣虛血液不暢通，也會使毛囊無法吸收到營養，導致落髮困擾，這時建議從桑葚、枸杞等食物下手，幫助頭皮部位血液循環，促進毛囊對營養的吸收。

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