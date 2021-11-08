fb ig video ETtoday search mobile

堅果要多吃！網搜抗落髮「6類食物」，幫你養出豐盈髮量

>

▲▼抗脫髮食物。（圖／翻攝自IG）

▲豐盈髮量可以靠飲食吃出來。（圖／Unsplash、翻攝自IG/you_r_love）

記者曾怡嘉／綜合報導

擁有一頭豐盈秀髮，絕對是加分關鍵。正值換季，不少人因為氣溫轉換影響體內新陳代謝，又或是作息不正常，身體缺乏部分營養使得頭髮掉不停，網搜以下6類抗落髮食物，多吃快快養出厚實髮量。

▲▼抗脫髮食物。（圖／Unsplash）

#富含維生素B食物

研究指出，維生素B2能支配蛋白質代謝，B6則能促進蛋白質合成和脂肪代謝，這些都和毛髮生長有直接關聯，像是雞蛋、牛奶、豆類和堅果類都是好選擇。

#富含維生素E食物

維他命E有預防氧化功能，有幫助防止自由基損傷所造成的落髮問題，像是黑芝麻和玉米皆富含維他命E，可以多多攝取。

▲▼抗脫髮食物。（圖／Unsplash）

#含鋅、鐵的食物

鋅和鐵屬於微量元素，它們和體內的新陳代謝和內分泌息息相關，對於毛髮生長和健康很有幫助，像是菠菜、鮭魚和牡蠣的營養價值都非常高。

#含蛋白質食物

蛋白質是頭髮合成的必須養分，人體若是蛋白質攝取不足，對於頭髮生長可是大有影響，像是減重的人因蛋白質攝取不夠，就很容易導致落髮。建議可從雞肉、堅果和黑芝麻下手。

▲▼抗脫髮食物。（圖／Unsplash）

#含碘食物

人家都說多吃海帶，秀髮會烏黑亮麗，因為海帶、紫菜、牡蠣富含碘元素，能使秀髮健康生長。

#促進血液循環食物

中醫理論指出，若是氣虛血液不暢通，也會使毛囊無法吸收到營養，導致落髮困擾，這時建議從桑葚、枸杞等食物下手，幫助頭皮部位血液循環，促進毛囊對營養的吸收。

►精緻女生這樣做！「7個好習慣」讓皮膚變好，你平常做了幾個？

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸女兒穿比基尼超火辣　逆天長腿太逼人

孫芸芸女兒穿比基尼超火辣　逆天長腿太逼人

「長髮」丁春誠帶逛GUCCI展　絕美打卡點搶先看

「長髮」丁春誠帶逛GUCCI展　絕美打卡點搶先看

營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！乾眼症、視力模糊這樣吃

營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！乾眼症、視力模糊這樣吃

喬丹鞋4094萬元賣出！驚人天價破紀錄

喬丹鞋4094萬元賣出！驚人天價破紀錄

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

G-SHOCK「戰士錶」　錶帶藏神秘數字

G-SHOCK「戰士錶」　錶帶藏神秘數字

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克11／8起「連續5天」5款品項買一送一　怡客看身分證請喝美式

星巴克11／8起「連續5天」5款品項買一送一　怡客看身分證請喝美式

「旺夫運」最強星座女TOP3公開！勤儉金牛才第二、第一名必娶

「旺夫運」最強星座女TOP3公開！勤儉金牛才第二、第一名必娶

第一眼看見什麼？日網火紅「直覺型」心測　一秒看出隱藏性格

第一眼看見什麼？日網火紅「直覺型」心測　一秒看出隱藏性格

水瓶座看似隨和又佛系　4大缺點盤點：實際上脾氣大又沒包容心 人前人後差超多！雙面人星座Top3，說一套做一套，離遠遠最好 精緻女生這樣做！「7個好習慣」讓皮膚變好，你平常做了幾個？ 心測「動物園最想照顧哪一區」　看出這間公司和工作是否適合你？ NIKE「雙11快閃優惠」來了！鞋款下殺5折、運動內衣8百元有找 「你現在多懶散，以後就有多悽慘」，12條「超狠金句」瞬間罵醒你 「最會敗家」星座Top 3 ！　第一名根本燒錢，腦波弱專買廢物

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面