噓寒問暖別被騙！網揭「渣男起手式」，能躲多遠是多遠

▲渣男愛情招式有跡可循。（圖／翻攝自FB/tvN drama，以下同）

編輯／Amber

很多女生感情不順，總怨嘆自己是渣男吸引機，遇到不好男人，感情專家建議，當苗頭不對就要趕快跑，千萬不要以為你能改變他，以下細數「渣男套路」，千萬別上鉤！

#前期對你噓寒問暖

渣男的起手式就是每天噓寒問暖，無論怎麼聊都不會累，工作永遠擺在後頭，你永遠是第一位，訊息立刻秒回。加上嘴巴非常甜，總把你捧上了天，你會覺得天啊這樣的好男人哪裡找，終於遇到真愛，而他完全是非你不可。

#中期有點忽冷忽熱

成功點燃曖昧之火後，雖然還是和以前一樣和你天天聊天，但你能感受到好像沒那麼頻繁，而他也會和你說到工作很忙、朋友應酬的事情，有時候甚至半天消失不見。有時候甚至會愛理不理，讓你摸不著頭緒，開始去煩惱他是不是不喜歡你了。

#後期開始「冷暴力」

因為他都和你說他很忙了，如果你喜歡發小脾氣，又愛盧他，雖然他還是願意哄你，可是能感受到耐性即將耗盡，他開始想要自己的空間，或是能夠更專注在工作上，這時你誤以為他真的在忙，其實或許他身邊又出現更好的對象，所以開始對你冷處理，甚至玩消失，讓你整個陷在愛裡。

以上三部曲就是渣男的套路，如果遇到這種對象盡量能閃多遠是多遠，不要不甘心，提早抽身停損也是自救方法之一，女孩們千萬要擦亮眼睛談戀愛，別傻傻被騙都不知！

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