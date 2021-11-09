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Tiffany聯名神級潮牌掀兩極論戰　挨批「這不是Tiffany」！

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▲▼ Supreme x Tiffany 。（圖／翻攝supreme IG）

▲Supreme x TIFFANY & Co.心形銀牌項鍊。（圖／翻攝tiffanyandco IG）

記者陳雅韻／台北報導

被潮流迷奉為殿堂級品牌的紐約潮牌Supreme，與珠寶品牌Tiffany & Co.聯名7項新品曝光，包括以Tiffany Blue為底色的BOX Logo T恤、2款鑰匙圈與銀飾項鍊、耳釘，未料引起網友兩派論戰，Supreme忠實粉絲一面倒叫好，雖尚未公布詳細定價但已迫不及待想購買，但另一派網友則洗版Tiffany官方IG，大喊：「不！這是愚人節嗎？不再是我知道的經典Tiffany了。」

▲▼ Supreme x Tiffany 。（圖／翻攝supreme IG）▲▼ Supreme x Tiffany 。（圖／翻攝supreme IG）

▲Supreme x TIFFANY & Co.星星造型手鍊（左）與耳釘。（圖／翻攝tiffanyandco IG）

精品龍頭LVMH集團今年收購Tiffany後動作頻頻，不僅找來碧昂絲等一票巨星代言人加持，還請神級潮牌Supreme助陣，過去LVMH集團與其合作密切，2017年與LV（LOUIS VUITTON，路易威登）推出聯名系列引發全球排隊熱潮，隔年又與集團中精品行李箱品牌RIMOWA合作推聯名款，再度引起搶購潮。

▲▼ Supreme x Tiffany 。（圖／翻攝supreme IG）

▲Supreme x TIFFANY & Co.系列搶先曝光的珍珠銀牌串鍊。

這回Supreme與Tiffany攜手，以60年代問世的Return to Tiffany銀飾為藍本，推出鐫刻Supreme字樣的純銀吊牌項鍊、珍珠項鍊、耳釘、星星手鍊、2款鑰匙圈與T恤，預計11日在美國、日本、義大利、澳洲、英國指定店銷售，日本則是13日才上市。

▲▼ Supreme x Tiffany 。（圖／翻攝supreme IG）▲▼ Supreme x Tiffany 。（圖／翻攝supreme IG）

▲Supreme x TIFFANY & Co.系列包括兩款鑰匙圈。（圖／翻攝tiffanyandco IG）

此系列新品一曝光，網友評論很兩極，支持者在Supreme官方IG表示迫不及待想入手，而Tiffany官方IG則以負評居多，狂喊「No」，批「可怕」、「令人失望」、「這不是我認識的Tiffany」。無論如何，由LVMH家族二公子、擔任品牌執行副總裁Alexandre Arnault操盤的Tiffany，再度贏得世人目光。

▲▼ Supreme x Tiffany 。（圖／翻攝supreme IG）

▲Supreme於2018年與RIMOWA聯名推出行李箱，引發搶購潮。

►Supreme與Tiffany首次跨界聯名　IG曝光珍珠項鍊狂吸3萬人按讚

►422萬元聖誕倒數日曆超狂！整櫃TIFFANY小藍盒　12月每天拆一個太夢幻

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