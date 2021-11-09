楊冪撞衫劉詩詩「狗啃瀏海」成敗筆！　仙氣慘輸放送S曲線失效

記者鮑璿安／台北報導

大陸女星劉詩詩、楊冪過去一同演出古裝劇《仙劍奇俠傳三》爆紅，兩人如今站穩一線地位，時常登上雜誌封面拍攝，但近期被發現劉詩詩與楊冪竟撞衫了，先後穿著同件比利時品牌吊帶裙，呈現出截然不同的風格，引發網友熱議。

▲劉詩詩穿著比利時設計師Dries van Noten同名品牌禮服 。（圖／翻攝自微博）

劉詩詩是雜誌封面常客，先前出鏡時穿著比利時設計師Dries van Noten同名品牌禮服，品牌擅長融入民俗異國風情於設計中，鮮明的對比手法是一大亮點。劉詩詩以溫柔的披肩長髮加持，纖細身材演繹該套吊帶裙裝，將鎖骨線條完美呈現，幾乎毫無缺點，向下看神似潑墨的張力效果，為她帶來十足仙氣。

女星楊冪同樣在雜誌拍攝穿著該件裙裝，不過她為求突破，在髮型上選擇了濕髪效果瀏海，半遮住精緻臉蛋，與過往風格有所差異，效果也見仁見智。為彰顯身材曲線，她選擇直接站在鏡頭前展現自信態度，白皙膚質加持相當養眼。此次兩大女星撞衫也引發網友熱議，不少人認為「楊冪的髮型差點認不出」、「是狗啃瀏海了」、「劉詩詩仙氣真的更勝一籌」、「詩詩氣場好強」。

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