蕭邦聯手改造錶牌推賽車錶　深灰搭橙色難被忽略

▲蕭邦Mille Miglia Bamford特別版腕錶限量33只，271,000元。（圖／蕭邦提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

蕭邦（Chopard）與Mille Miglia古董車賽事合作邁入33周年，每一年必定發行紀念錶彰顯情誼，今年的版本尤其特別，因為找上訂製與改裝名錶出名的英國品牌Bamford Watch Department合作，打造限量33只的Mille Miglia Bamford 特別版腕錶，採用黑色、深灰色和火焰橙裝飾，帥氣且不失優雅。

▲蕭邦Mille Miglia Bamford特別版腕錶時標與指針覆有夜光塗料，在暗夜中發光。

Mille Miglia Bamford 特別版腕錶的錶殼為類鑽碳（DLC）處理的精鋼材質，呈現古董車部件常見的深灰色，並具備防刮性能，從鐫刻方向盤圖案的錶冠和兩個活塞造型按鈕也讓人立刻聯想到賽車，而面盤則以啞光深灰色搭配橙色計時盤刻度與計時秒針，時針與時標均塗覆夜光塗料，透過鐫刻標誌性「1000 Miglia」箭頭圖案的藍寶石水晶玻璃錶底蓋，可欣賞蕭邦獲瑞士官方天文台認證（COSC）精準計時機芯。

▲TAG Heuer日本限定 Carrera H02 湛黑版限量計時腕錶，201,900元。（圖／TAG Heuer提供，以下同）

TAG Heuer（泰格豪雅）經典的Carrera腕錶也令人耳目一新，打造限量300只日本限定Carrera H02 湛黑版限量計時腕錶，精鋼錶殼與錶面上運用黑色 DLC 塗層，驚喜藏在錶背，呈現源自日本傳統綠色萌木色（moegi-iro），原本只限日本地區銷售，但經過爭取台灣錶迷也有機會擁有了。

▲TAG Heuer日本限定 Carrera H02 湛黑版限量計時腕錶的錶背色彩，來自日本傳統色彩萌木色。



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