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潤娥臉上墨鏡「小臉效果」超驚人！　「瘦子同款」雷朋迷妹必收

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記者王則絲／台北報導

隨著國內疫情穩定下來，許多民眾都開始安排旅遊，在家中悶壞的大家，尤其愛往大自然跑，而即便冬天來臨，也別小看紫外線的威力，墨鏡絕對是登山、露營的必備單品，也是日常營造時髦的關鍵，像是韓女星潤娥近日便戴上了GENTLE MONSTER的話題聯名墨鏡，小臉效果十足；「行走的費洛蒙」E.SO瘦子則是帥氣演繹雷朋墨鏡，更多選擇以下一起看看。

▲墨鏡推薦。（圖／品牌提供）

▲潤娥配戴GENTLE MONSTER「FRIKA.YK 01」。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

潤娥近期戴上的款式為GENTLE MONSTER與韓國知名造型師Yun-Kee Jeong的聯名款「FRIKA.YK 01」，Oversize的方形鏡框採柔和弧線線條，鈦金屬材質鏡臂十分舒適輕便，戴上臉小臉效果超驚人！

▲墨鏡推薦。（圖／品牌提供）

▲Jennie配戴GENTLE MONSTER「Tambu 01」。（圖／翻攝自IG、官網）

日前BLACKPINK成員Jennie也於私下出遊照中配戴GENTLE MONSTER墨鏡，此款為「Tambu 01」，窄長型的鏡框設計一秒帶出復古氣息，十分凸顯個性以及時尚駕馭力。

▲墨鏡推薦。（圖／品牌提供）

▲墨鏡推薦。（圖／品牌提供）

▲雷朋攜手E.SO瘦子推限量潮流禮盒，限量1,500組。（圖／品牌提供）

值得一提的是，堪稱每個人一生必收的墨鏡品牌雷朋Ray-Ban，近期與「行走的費洛蒙」E.SO瘦子合作推出限量禮盒，除了有精美盒子、一卡通吊環之外，還有機會獲得與瘦子「聖誕見面派對」的資格，其中廣告上瘦子所示範的正是聯名款「RB4306F」，富有流線感的六角型輪廓，讓圓框更顯個性，由瘦子戴起來簡直帥到爆，迷妹們必收同款。

▲墨鏡推薦。（圖／品牌提供）

▲來自美國加州的J3NERATION於近日正式引入台灣。（圖／翻攝自IG）

另外，還有一個好消息告訴大家，創立於美國加州的時尚眼鏡品牌J3NERATION於近日正式引入台灣，就像品牌的名稱一樣，J3NERATION依照每個年代的特色，從20年代的絢爛圓框、60年代的普普藝術風格到80年代的繽紛色調，設計出不同時代氛圍的眼鏡，注重融合「流行」與「經典」。

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關鍵字：

墨鏡, 眼鏡, GENTLE MONSTER, 韓劇, 潤娥, Jennie, 瘦子, 雷朋, J3NERATION

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