歐陽娜娜新造型美成「迪士尼公主」　生圖「死亡角度」曝光身形全走樣

記者王則絲／台北報導

女星歐陽娜娜近日出席精品活動獻唱，以一身淡藍色的蝴蝶結抹胸花苞裙裝亮相，工作室釋出的精修圖大片中，歐陽娜娜不只大方放送鎖骨美背，還加碼小露迷人胸線，緞面的澎澎裙裝造型被粉絲大讚是「迪士尼公主」，不過現場生圖流出，歐陽娜娜被拍到站姿的側面照，讓身形比例看起來走樣，成為這回造型上的「死亡角度」。

▲歐陽娜娜「鬱金香花苞裙」造型亮相活動，被讚是「迪士尼公主」。（圖／翻攝自微博）



歐陽娜娜近期公開活動、戲劇、畫報拍攝等工作繁多，頻發美照，讓粉絲們看飽飽，且近日造型妝髮在線，對比以往已經比較少出現失誤造型了。日前出席代言品牌Roger Vivier的活動上，歐陽娜娜選穿設計師馬明的品牌MING MA服裝，巨型蝴蝶結抹胸、縮腰、臀部打褶抓澎再於下襬收合，就像是一朵顛倒過來的鬱金香，腳下踩著Roger Vivier方釦跟鞋收尾，盡展優雅氣質，粉絲們狂讚是「迪士尼公主」，「超仙氣」、「純慾大小姐」、「法式公主。」

▲生圖曝光，現場側面簡直是此套造型的「死亡角度」。（圖／翻攝自微博）



不過因為精修圖中歐陽娜娜幾乎以或坐或躺的方式擺拍，所以現場當她以站姿獻唱時，感覺就不太一樣了，網上就有現場生圖流出，只見若從側面來看，這套造型讓歐陽娜娜顯得臃腫，腿也顯短，即便她已瘦了很多，身形比例還是因服裝而看起來走樣，被網友點出這套造型還是存在「死亡角度」，成為遺憾小缺失。

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