說・流行／性感女星都在穿「她」的裙子　年度設計大獎得主必須認識

記者王則絲／專題報導

被譽為「全球最性感女星」的贊達亞（Zendaya），日前於電影《沙丘》的倫敦首映派對上，穿著一襲布料極少、設計新穎的透紗裙裝亮相，惹火的造型再度成為話題。而贊達亞身上的服裝其實來頭不小，為甫奪下今年LVMH Prize大獎的新秀設計師Nensi Dojaka所設計，她的服裝不只受到贊達亞的青睞，也早已獲得一眾明星們的支持，時尚迷必須要認識。

▲贊達亞穿著NENSI DOJAKA裙裝出席電影活動。（圖／翻攝自IG）



首先來細數，有哪些知名女星早已欽點NENSI DOJAKA服裝公開亮相，包括超模Bella Hadid、Emily Ratajkowski、「性感歌姬」Dua Lipa、「泰國神顏」Davikah、法國知名博主Camille Charriere⋯⋯全都是影響力舉足輕重的時尚界人士，證明Nensi Dojaka確實已成功打出名號。

▲名模Bella Hadid、Emily Ratajkowski、「性感歌姬」Dua Lipa、「泰國神顏」Davikah全都是粉絲。（圖／翻攝自IG）



NENSI DOJAKA為阿爾巴尼亞裔的英國設計師Nensi Dojaka於2017年時所創立的同名品牌，大學時期於倫敦時尚學院主修內衣設計，研究所進入中央聖馬汀主修女裝，並在2019畢業，今年僅28歲的Nensi Dojaka，等於是在學期間就成立了品牌，至2021年，她終於帶著自己的品牌，首次登上倫敦時裝周，展示2022春夏系列。

NENSI DOJAKA的服裝常從設計師Helmut Lang、Ann Demeulemeester的作品中獲取靈感，是極具辨識度的90年代風格，也是Nensi Dojaka本身的喜好，她巧妙運用不規則的幾何剪裁、不對稱的線條感、感覺上錯位的縫線，來製造出前衛的特質，那些層疊的布料、透紗，以及交織的細肩帶，勾勒出女人迷人的軀體。

Nensi Dojaka曾說：「我的背景是內衣設計，所以我花很多心力在更小的細節上，或許這就是我不一樣的地方。」至今NENSI DOJAKA服裝多以黑色為主，不避諱強調女人在夜晚的性感，而在2022春夏，則多了些棕色、粉色的加入。

▲Nensi Dojaka獲得本屆LVMH Prize大獎。（圖／翻攝自IG）



在知名度節節上升之際，這位新秀設計師Nensi Dojaka還獲得了今年度的LVMH Prize大獎，將30萬歐元的鉅額獎金抱回家。繼2020年因疫情取消比賽，2021年的LVMH大獎得主於9月出爐，由Nensi Dojaka奪得，據外媒報導，評審團9位評審一致通過Nensi Dojaka為本屆大獎得主，「這在過去從未發生過。」評審之一Kim Jones指出：「Nensi Dojaka的服裝線條非常細緻迷人，可以看出別具一格，以及進一步發展的潛力，沒有女性不想穿上她的洋裝。」Virgil Abloh也稱讚：「她的黑色小洋裝打動了我們，它能成為新的經典。」

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