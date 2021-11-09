fb ig video ETtoday search mobile

李智凱自招愛鞋成癮「不合腳照買」　吳卓源見奧運之光秒變迷妹

>

▲「鞍馬王子」李智凱 。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

全台最大的adidas Brand Center信義品牌概念店將在明（10日）開幕，今邀請運動員台灣之光「鞍馬王子」李智凱、盧彥勳、楊俊瀚、陳傑、吳佳穎逛店，同場還有女星吳卓源，她過去都是在電視中關注運動員賽事，對於這次跨界同台，吳卓源激動形容終於見到偶像了，很不真實。

▲▼adidas Brand Center信義品牌概念店開幕記者會今日舉行，網球王子盧彥勳、跨欄一哥陳杰、台灣最速男楊俊瀚、射擊甜心吳佳穎、鞍馬王子李智凱以及流行樂壇女歌手吳卓源連袂出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲adidas Brand Center信義品牌概念店開幕 。（圖／記者湯興漢攝）

▲（左起）盧彥勳、陳傑、楊俊瀚、李智凱、吳佳穎以及吳卓源出席。（圖／記者湯興漢攝）

李智凱與射擊甜心吳佳穎將前進2024巴黎奧運，兩人都收穫高知名度，日前李智凱拍攝雜誌廣告頻頻在鏡頭前露面，對他來說是種新挑戰，他坦言，「面對人群和鏡頭很好玩，有別於封閉的訓練狀態，很喜歡這個氛圍。」這次受邀搶逛信義品牌概念店，李智凱絲毫不掩飾愛鞋之心，他說自己很愛收藏鞋款，「不一定是高單價，只要是有特色就想要帶回家收藏，甚至穿不到也會買，會覺得怎麼剛好尺寸不合很可惜，但是看看心情也會很好。」

▲▼adidas Brand Center信義品牌概念店開幕記者會今日舉行，網球王子盧彥勳、跨欄一哥陳杰、台灣最速男楊俊瀚、射擊甜心吳佳穎、鞍馬王子李智凱以及流行樂壇女歌手吳卓源連袂出席。（圖／記者湯興漢攝）

▲盧彥勳在東京奧運後退役。（圖／記者湯興漢攝）

吳卓源罕見同框大批運動員，像是見到偶像般對她來說十分激動，她說自己一直有在follow運動賽事，尤其是對吳佳穎和李智凱在奧運上的表現印象深刻，自己私下則是對打網球很感興趣，碰巧網球國手盧彥勳也在場，讓吳卓源很欣喜。而盧彥勳在東京奧運後退役，目前也將成立網球學校傳承經驗，他坦言對於身份轉換不太適應，但接下來有更多責任，會幫助年輕選手發光發熱。

▲adidas Brand Center信義品牌概念店 。（圖／品牌提供）

▲adidas Brand Center信義品牌概念店 。（圖／品牌提供）

▲adidas Brand Center信義品牌概念店 。（圖／品牌提供）

首間adidas Brand Center信義品牌概念店在台開幕，店外就有裸視3D電視外牆吸引路人目光，為結合台灣在地特色，同時請到紙藝大師洪新富以品牌經典鞋款為概念打造紙雕藝術創作。並且提供客製化體驗的Maker Lab創作研究室，讓民眾發揮創意選物，獨賣品項則有限量PRIME X鞋款，全新adizero家族以海洋藍點綴亮眼極光綠於鞋面細節，是必敗單品之一。

關鍵字：

Adidas, 信義, 概念店, 李智凱, 盧彥勳, 楊俊瀚, 陳傑, 吳佳穎, 吳卓源

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸女兒穿比基尼超火辣　逆天長腿太逼人

孫芸芸女兒穿比基尼超火辣　逆天長腿太逼人

「長髮」丁春誠帶逛GUCCI展　絕美打卡點搶先看

「長髮」丁春誠帶逛GUCCI展　絕美打卡點搶先看

營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！乾眼症、視力模糊這樣吃

營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！乾眼症、視力模糊這樣吃

喬丹鞋4094萬元賣出！驚人天價破紀錄

喬丹鞋4094萬元賣出！驚人天價破紀錄

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

G-SHOCK「戰士錶」　錶帶藏神秘數字

G-SHOCK「戰士錶」　錶帶藏神秘數字

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克11／8起「連續5天」5款品項買一送一　怡客看身分證請喝美式

星巴克11／8起「連續5天」5款品項買一送一　怡客看身分證請喝美式

水瓶座看似隨和又佛系　4大缺點盤點：實際上脾氣大又沒包容心

水瓶座看似隨和又佛系　4大缺點盤點：實際上脾氣大又沒包容心

第一眼看見什麼？日網火紅「直覺型」心測　一秒看出隱藏性格

第一眼看見什麼？日網火紅「直覺型」心測　一秒看出隱藏性格

楊冪撞衫劉詩詩「狗啃瀏海」成敗筆！　仙氣慘輸放送S曲線失效 「旺夫運」最強星座女TOP3公開！勤儉金牛才第二、第一名必娶 Melody露一手153萬「錶王」金錶　與勞力士並列秋冬「新歡」 堅果要多吃！網搜抗落髮「6類食物」，幫你養出豐盈髮量 噓寒問暖別被騙！網揭「渣男起手式」，能躲多遠是多遠 氣溫急降！一人345元就可以泡到美人湯＋下午茶超划算 「怪獸電力公司爆米花桶」太Ｑ了吧！　小門打開有驚喜、背面更可愛

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面