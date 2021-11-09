李智凱自招愛鞋成癮「不合腳照買」　吳卓源見奧運之光秒變迷妹

▲「鞍馬王子」李智凱 。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

全台最大的adidas Brand Center信義品牌概念店將在明（10日）開幕，今邀請運動員台灣之光「鞍馬王子」李智凱、盧彥勳、楊俊瀚、陳傑、吳佳穎逛店，同場還有女星吳卓源，她過去都是在電視中關注運動員賽事，對於這次跨界同台，吳卓源激動形容終於見到偶像了，很不真實。

▲（左起）盧彥勳、陳傑、楊俊瀚、李智凱、吳佳穎以及吳卓源出席。（圖／記者湯興漢攝）

李智凱與射擊甜心吳佳穎將前進2024巴黎奧運，兩人都收穫高知名度，日前李智凱拍攝雜誌廣告頻頻在鏡頭前露面，對他來說是種新挑戰，他坦言，「面對人群和鏡頭很好玩，有別於封閉的訓練狀態，很喜歡這個氛圍。」這次受邀搶逛信義品牌概念店，李智凱絲毫不掩飾愛鞋之心，他說自己很愛收藏鞋款，「不一定是高單價，只要是有特色就想要帶回家收藏，甚至穿不到也會買，會覺得怎麼剛好尺寸不合很可惜，但是看看心情也會很好。」

▲盧彥勳在東京奧運後退役。（圖／記者湯興漢攝）

吳卓源罕見同框大批運動員，像是見到偶像般對她來說十分激動，她說自己一直有在follow運動賽事，尤其是對吳佳穎和李智凱在奧運上的表現印象深刻，自己私下則是對打網球很感興趣，碰巧網球國手盧彥勳也在場，讓吳卓源很欣喜。而盧彥勳在東京奧運後退役，目前也將成立網球學校傳承經驗，他坦言對於身份轉換不太適應，但接下來有更多責任，會幫助年輕選手發光發熱。

▲adidas Brand Center信義品牌概念店 。（圖／品牌提供）



首間adidas Brand Center信義品牌概念店在台開幕，店外就有裸視3D電視外牆吸引路人目光，為結合台灣在地特色，同時請到紙藝大師洪新富以品牌經典鞋款為概念打造紙雕藝術創作。並且提供客製化體驗的Maker Lab創作研究室，讓民眾發揮創意選物，獨賣品項則有限量PRIME X鞋款，全新adizero家族以海洋藍點綴亮眼極光綠於鞋面細節，是必敗單品之一。