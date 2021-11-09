GUCCI將破天荒聯名XBOX？　單品照流出網熱議：絕對火！

記者王則絲／外電報導

GUCCI最近話題很多，不只是迎來100週年、最新時裝秀甫於洛杉磯登場，破天荒的世紀聯名GUCCI X BALENCIAGA系列也開賣了，現在網上又有一項驚人消息指出，傳聞GUCCI竟將與XBOX合作？且更有疑似聯名單品的細節圖曝光，引發網友們瘋狂熱議。

We couldn’t agree more — gucci (@gucci) November 7, 2021

原來事情是這樣的，XBOX於7日晚間在推特上發文：「在遊戲結束後說一句『GG』是永不退流行的」，「GG」是很常見的網路用語，起源於遊戲結束時輸家表現風度的用語「Good Game」縮寫，表示即使輸了這還是一場好遊戲，台灣民眾多延用為「完蛋了」、「慘了」的意思，但8日GUCCI對此推文回應：「非常同意。」就讓人瞬間引發了聯想，因為「GG」也正是GUCCI的Logo，究竟只是小編們打趣互動，還是在暗示雙方真有點什麼火花？

不久後，《英雄聯盟》100 Thieves戰隊在推特上貼出一張GUCCI的包包照片，上頭的吊牌以螢光綠色印上了GUCCI與XBOX的Logo，看起來就像是雙方的聯名單品一樣，讓網友們的猜疑又更加熱烈了，不過目前雙方品牌對此謠言都沒有公開說明。

許多網友們表示非常驚訝又興奮：「這絕對火」、「期待消息成真」但也有不少人調侃：「這兩個品牌是要怎麼聯名？」、「學BALENCIAGA找PS5聯名」、「有什麼牌子是GUCCI無法聯名的？」、「到底為什麼？」

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