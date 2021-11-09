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陳庭妮想送劉冠廷袖扣慘被打槍　轉身打包卡地亞聖誕球安慰自己

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▲陳庭妮與劉冠廷出席卡地亞遠百信義A13的The Cartier Box期間限定店活動。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

卡地亞（Cartier）坐落於台北遠百信義A13一樓的The Cartier Box期間限定店，今盛大開幕，品牌大使陳庭妮與品牌之友劉冠廷現身站台，曾多次在戲劇合作的兩人不僅交情好，演藝成績也很亮眼，雙雙入圍本屆金馬獎角逐最佳女配角與最佳男配角獎項，問及若對方獲獎想送什麼禮物祝賀對方，劉冠廷挑Juste un Clou系列釘子珠寶，陳庭妮則想回送袖扣，但務實的劉冠廷大膽回：「沒有很想，比較想要香水。」

▲▼ Cartier陳庭妮與劉冠廷 。（圖／公關照）

▲陳庭妮（左）與劉冠廷擔任卡地亞The Cartier Box期間限定店開幕嘉賓。（圖／卡地亞提供，以下同）

原來劉冠廷最想要帶走卡地亞有柑橘調的香水，搞笑說讓他想起「中秋節」，會對香氣如此著迷，起因是他拍戲會以味道作為進入角色的媒介，例如演出大學生，就會勾起他學生時代氣味的記憶。卡地亞The Cartier Box期間限定店獨賣的商品也是香水，為Baiser Volé 十周年限量版。

▲▼ Cartier,Tiffany 。（圖／公關照）

▲The Cartier Box期間限定概念店獨賣的Baiser Volé 十周年限量版濃香水100ml噴霧，4,150元。

▲▼ Cartier,Tiffany 。（圖／公關照）

▲卡地亞Panthère de Cartier美洲豹手提包，淡粉色小牛皮迷你款85,500元。

拎著卡地亞淡粉色Panthère de Cartier美洲豹手提包亮相的陳庭妮，最想打包日常不可缺少的小皮夾，以及 Diabolo de Cartier一套三件聖誕裝飾球，她透露疫情前每回出國，都會購買當地的聖誕球作為旅行的紀念，卡地亞的聖誕球還包括標誌性的美洲豹吊飾，讓她愛不釋手，自招宅女需要生活精品增添節慶氣息。

▲▼ Cartier,Tiffany 。（圖／公關照）

▲卡地亞生活擺件系列有美洲豹圖案抱枕、毛毯等。

▲▼ Cartier,Tiffany 。（圖／公關照）

▲卡地亞Diabolo de Cartier一套三件聖誕裝飾球，36,500元。

美國珠寶品牌Tiffany & Co.也搶佔生活精品市場，迎接聖誕季不僅推出要價約422萬元的聖誕倒數日曆藏驚喜禮物，也推出能全家一起動手布置聖誕樹的造型陶瓷掛飾、三件一組的Tiffany Blue聖誕裝飾球，送禮自用兩相宜。

▲▼ Cartier,Tiffany 。（圖／公關照）

▲Tiffany推出三件組的Tiffany Blue聖誕裝飾球，約10,500元。

▲▼ Cartier,Tiffany 。（圖／公關照）
▲Tiffany聖誕樹造型陶瓷掛飾，約4,200元。
 

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關鍵字：

卡地亞, Cartier, 陳庭妮, 劉冠廷, Tiffany

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