Apple AirPods Pro 7990元→5990元太划算！再也不用被「線」束縛

文／C編

藍牙無線耳機沒有線體纏繞，為聽音樂帶來很多方便，不只是不會突然扯到耳機線，也不容易因為手上大包小包而纏繞在一起，因此選擇一個好的藍牙耳機，對愛聽音樂的人來說很重要，「Her森森」推出「Apple AirPods Pro 搭配無線充電盒」，原價7990元、特價5990元，現省2000元超划算。

▼▼▼點我搶超低價▼▼▼



▲Apple AirPods Pro 搭配無線充電盒，原價7990元、特價5990元，點我購買。



Apple AirPods Pro為了佩戴的舒適度而精修細調每個細節，可選擇合適尺寸的耳塞套，戴上更服貼舒適，也能達到「主動式降噪」所需的優越密合度，進而將入耳式耳機晉升至一個全新的層級，可以全心全意地感受音樂，甚至忘記還戴著耳機。

AirPods Pro滿載技術卻體積精巧，配備H1晶片，從聲音到Siri，為各項功能提供強大的驅動力，採用10個音訊核心，大大減少音訊處理的延遲，進而做到即時降噪。系統級封裝設計經過精心排列，每個零組件的擺放位置均根據人耳的形狀，最大幅度提升舒適度、貼合度與穩定性。

搭配無線充電盒，AirPods可提供超過24小時的電池續航力。充電盒還相容於包括MagSafe在內的多款無線充電器，輕鬆貼合就能快速無線充電，帶來更便利的使用體驗。電量不足時，AirPods Pro會發送通知訊息到iPhone，提醒及時充電。

▼▼▼點我搶超低價▼▼▼



▲Apple AirPods Pro 搭配無線充電盒，原價7990元、特價5990元，點我購買。



「Her森森」推出「Apple AirPods Pro 搭配無線充電盒」，原價7990元、特價5990元，不僅現省2000元，更重要的是可以直送到府，免運費，不需要到外面搶購就可以輕鬆擁有。

►UNIQLO「+J」九千元大衣、五千元手袋秒售罄 民眾狂搶最後一次聯名

►星巴克釋出「秘密獨家點法」 太妃核果風味那堤這樣喝最內行