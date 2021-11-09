「800坪人氣吃到飽」進駐遠百竹北　旭集和食、小福利火鍋全部吃通海！

▲饗賓集團旗下人氣吃到飽旭集、小福利等進駐竹北遠百。（圖／饗賓提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

隨著百貨周年慶檔期即將邁入最後一波收尾階段，近期將開的新商場討論熱度又慢慢變高，最快即將在年底登場的竹北遠百，除了客家土樓外觀引發話題之外，商場內也將進駐3間吃到飽餐廳，共佔一整層樓、廣達800坪超大空間實在很狂，其中也包括饗賓集團旗下最熱門的「旭集和食」，將成為大新竹區域最高檔的連鎖吃到飽！

▲遠百竹北預計最快12月對外開幕。（圖／遠百提供）

營業面積達2.6萬坪的竹北遠百，是近期討論度最高的新商場之一，兩座客家土樓主打在地文化特色，內部將有廣達2000坪的客家街道，充滿濃濃的客家元素，讓消費者彷彿進入另一個世界裡，且引進多款特色餐飲，準備當竹北人的逛街後花園。

今年展店已達50家里程碑的饗賓集團，也表示旗下3間吃到飽系統將進駐竹北遠百，包括高檔精緻和食的「旭集」，還有麻辣火鍋跨界吃到飽的「小福利火鍋會所」，以及主打蔬食機能餐飲的「果然匯」，幾乎把高檔客、家庭客與健康取向的客層一網打盡，3間吃到飽將進駐竹北遠百5樓，營造「整層吃到飽」的氣勢，面積共800坪聽起來就很狂啊！

▲旭集主打精緻和食，台北遠百信義店生意興隆，許多時段都是爆滿。

▲小福利主打精緻火鍋，在中和環球開幕後也相當受歡迎。

饗賓餐旅總經理陳毅航表示，竹北遠百停車方便，共提供超過1000個以上車位，且因應竹科做二休一的上班模式，平假日來客的落差小，加上消費力夠，其設點在新竹市的饗食天堂，業績均維持全台前3，看準竹北市場潛力大，除了3間自助吃到飽餐廳之外，泰式餐廳「饗泰多」與「開飯川菜館」也將進駐，且5間店跟竹北遠百同時開幕。

▲以健康蔬食為特色的果然匯，主打健康飲食。

遠百之前曾表示，希望能在耶誕節前開幕或試營運，也透露商場內的風格街道，包括裝潢佈置與店家，都會有滿滿的客家元素，甚至連服務台都會很有客家味，此外也會引進相關餐飲與櫃位，像是擂茶、油傘、燈籠等，當然也會有客家風格的餐飲跟小吃，面積比現在A13遠百信義的大稻埕規模還要大上3倍。但據悉目前可能開幕的時間點會落在明年1月。

目前旭集吃到飽價格為起跳；小福利火鍋會所價格則從698元起；果然匯價格588元起。

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