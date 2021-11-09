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國際超模夾「3顆精品包」辣曬胸前曲線！梳半屏山頭網笑：好眼熟　

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▲▼貝拉哈蒂德（BellaHadid） 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲超模貝拉哈蒂德（BellaHadid）。（圖／翻攝自IG、品牌提供，以下同）

記者鮑璿安／台北報導

美國人氣超模貝拉哈蒂德（BellaHadid）IG擁有超過4700萬粉絲追蹤，一舉一動都是時尚界矚目焦點，精品Versace相中她的高影響力，請她搶先出鏡「Virtus包款」形象廣告，火辣指數自然不輸人，貝拉哈蒂德梳起半屏山頭，以胸前一線的中空針織衫曬包，也讓網友表示：「這個髮型太熟悉」、「台灣媽媽走很前面」。

▲▼貝拉哈蒂德（BellaHadid） 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲▼貝拉哈蒂德（BellaHadid） 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲貝拉哈蒂德罕見梳起了具有年代感的半屏山髮型演繹Virtus包款 。

Virtus包款為品牌在2019秋冬系列時裝秀首度亮相，代表羅馬女神的名稱，最顯眼細節就屬中央的巴洛克花紋金屬 V 型字母，為品牌增添奢華辨識度，該包款採用小牛皮縫製，備有手提包、腰包、單肩包及晚宴包等多種款式。此次還請到貝拉哈蒂德搶先演繹形象照，由攝影組合Mert & Marcus掌鏡，試圖彰顯復古的90年代情懷。

▲▼貝拉哈蒂德（BellaHadid） 。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

▲Virtus包款為品牌在2019秋冬系列時裝秀首度亮相的作品 。

畫面中貝拉哈蒂德罕見梳起了具有年代感的半屏山髮型，以頗具張力的挑眉與淡妝彰顯表現力，為將主角留給包款本身，貝拉哈蒂德身穿簡單剪裁的貼膚黑色針織衫，大膽的中空胸前一線流露身體線條，不僅纖腰美胸齊發，還一次佩戴3顆Virtus包款，驚人行頭不負超模之名。

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關鍵字：

貝拉哈蒂德, BellaHadid, Virtus, Versace

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