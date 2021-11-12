Timberland特價了！外套下殺2730元　防風、防潑水冬天必備

文／C編

冬天到來，機能性、防風防雨的服裝大受歡迎，尤其像是機車族，更需要一件百搭時髦，同時又具有機能性的單品，不僅可以穿出質感，而且不怕冷風狂吹，「Her森森」推出「Timberland 不畏風雨」活動，有多款Timberland服裝下殺超優惠折扣，正是添購的好時機。

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▲Timberland 不畏風雨活動，特價2730元起，點我搶購。



Timberland 男款小麥色拼接連帽防風長袖外套，原價3900元、特價2730元

精選的防潑水面料，可以有效減少水氣的附著，連帽款式便捷俐落好穿戴，輕鬆防風而且保暖，兩側設計有收納口袋，放皮夾、手機都很方便，並且在肩膀的車縫線前移，可以避免摩擦感，舒適性更佳，彈力不勒鬆緊袖口，穿著舒適活動自在。

Timberland 男款藍色拼接連帽防風長袖上衣，原價4500元、特價3150元

同樣採用防潑水面料，可以避免水氣上身，非常適合騎車的時候穿，毛毛雨也不用擔心，底下採用精緻的雙車縫下襬，看起來修身顯瘦又很有型，活動方便實搭，適合喜歡撞色風格、色彩鮮豔的男性。

Timberland 男款深寶石藍羅紋收口連帽長袖上衣，原價4500元、特價3150元

冬天，男士的衣櫥裡面一定要有一件長袖連帽上衣，因為百搭又不容易出錯，很適合不知道穿什麼的人輕鬆打扮出休閒質感，採用優質有機面料，打造舒適的肌膚觸感，胸前設計單邊口袋可以收納一些小物，羅紋袖口以及下襬不易灌風，溫暖舒適。

Timberland 男款淺灰色後背品牌LOGO連帽外套，原價3900元、特價2730元

棉質連帽外套絕對是秋冬必備，穿起來不但舒適，淺灰色更是相當百搭，單穿或是裡面搭配簡單的T恤都可以，秋冬日夜溫差大的時候，隨身帶一件也很適合。

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Timberland男款黑色戶外防水連帽可收納外套，原價6500元、特價4550元

防水材質，舒適透氣，穿久也不會覺得不舒服，連帽立領時尚有型，便捷收納設計，放在包包或是收納在車廂，晚上變冷再穿，黑色更是萬年不敗，必須擁有。