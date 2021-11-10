Bobbi Brown首款聖誕倒數日曆，含4大正貨＋五花肉高光！　香奈兒化身巨大N°5

記者張毓容／台北報導 圖／記者張毓容攝、品牌提供

每到下半年，最讓美妝迷期盼的除了週年慶，就是各品牌的聖誕限定系列了，其中又以聖誕倒數月曆/日曆（Advent Calendar）最受關注，每年都被搶翻。尤其今年Bobbi Brown和香奈兒都首度推出倒數日曆，Bobbi Brown優雅雪花盒裡共有12格，其中就藏了人氣熱賣色唇膏等4大正貨和「五花肉高光」；香奈兒外盒則是放大版的N°5香水瓶，光是顏值就超吸睛。

▲Bobbi Brown 2021聖誕倒數日曆，NT$6,800。



Bobbi Brown今年聖誕限定系列，首次推出聖誕倒數日曆，讓人超驚喜！首款倒數日曆以優雅的雪花印花，搭配紅、白、金三種聖誕代表色彩，打造簡約又低調奢華的盒身。

▲12格禮物盒中光是正貨就有4款。



「2021聖誕倒數日曆」共有12格禮物盒，藏著眾多Bobbi Brown人氣經典商品，像是精巧版的「神級卸妝油」沁透茉莉淨妝油、維他命完美乳霜，還有超人氣「五花肉高光」金緻美肌粉精巧版，其中更藏有包含「零負評潤唇膏」晶鑽桂馥潤色護唇膏#Bare Pink、超熱賣的金緻水光唇膏#微醺酒紅Claret、唇膏金緻奢華唇膏#烤焦糖奶茶Afternoon Tea、流雲持久防水炫彩眼影筆#古銅Golden Bronze等4款正貨商品，超有誠意又實用的內容物，不收藏太可惜！

將於12/1於忠孝SOGO、新光信義A8、A11、新光台中等8大限定櫃點和Bobbi Brown官網限量開賣。



▲CHANEL N°5百年至臻倒數日曆，NT$24,500。



除了Bobbi Brown，香奈兒也在今年首度推出了聖誕倒數日曆！今年適逢經典代表之作N°5香水問世的100週年，香奈兒推出「聖誕限量典藏系列」，不僅讓N°5及N°5 L'EAU以全新面貌現身，最讓人期待的「N°5百年至臻倒數日曆」也以巨大N°5香水瓶的造型登場，跳脫傳統倒數日曆的設計，共有27格方盒，以對香奈兒富有意義的數字5排至31，5代表5號香水，31則象徵香奈兒女士私人寓所暨首間精品店的地址。

▲內藏有N°5 典藏香水及玉手霜等多款人氣商品正貨。

「N°5百年至臻倒數日曆」內含眾多香奈兒精選標誌作品，包含以香水為靈感的聖誕限量版「超炫耀 N°5 唇膏」、全新紅色「時尚恆采指甲油」數字5符碼手鍊、品牌專屬聖誕雪花球，甚至還有N°5 典藏香水及玉手霜等正貨，超值得搶一個來收藏。

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