試・開箱／自然眉型4步驟搞定　從眉下開始下筆最不容易出錯



記者李薇／台北報導

眉毛不像眼妝或是唇彩，隨著不同的季節、場合，有多種不同的變換風格，通常眉妝只會依據髮色來進行挑選，變化也不會太過誇張，但別以為它不重要，其實眉彩一直都是默默熱銷的單品，而要擁有持久、自然的眉型，不妨可以使用一些眉彩單品，來讓整體眉妝更加漂亮。

【自然眉型STEP BY STEP】

1.先用修眉刀去除眉邊多餘的雜毛，讓眉妝可以變得更加乾淨。

2.先用眉筆、眉粉或眉膠描繪出清楚的眉型，並且填補眉毛的空洞。若是還抓不到眉型，建議可以從眉毛的下緣開始畫，比較容易可以找出眉妝的位置。

3.使用眉梳將眉毛梳開，通常用眉筆容易產生筆觸，建議可以使用眉梳，將過於濃烈的色彩梳開，打造出自然的眉型打底。

4.接著，使用染眉膏先逆梳整個眉毛，讓每一根細毛都可以沾上染眉膏之後，再將眉毛整個梳開，就完成著色。

【推薦單品】

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極細三角刷頭可以畫出根根分明的眉流，三角形大平面可以畫出想要的眉型，不結塊的發色度，讓畫眉再也不需要來來回回，依照亞洲膚色選色推出5款時髦又柔和自然的色調，就算染髮也能找到相襯的眉筆顏色。

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具軟硬適中的眉筆蕊，纖細的筆尖、筆觸可以輕鬆描繪出一根根自然生動的眉型。展現出神采奕奕的眉采印象，恰到好處的顏色設計，總共3種顏色可以打造出適合的眉毛顏色。

艾杜紗 絕不失手眉筆



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