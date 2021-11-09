專家傳授擺脫「秋冬扁塌髮」5秘訣，下雨潮濕也不怕！

▲不想一出門就頭髮就扁塌沒型，建議從洗髮開始下手。（圖／Pexels、翻攝自IG/aveda_taiwan、yuuuuukko_）

記者曾怡嘉／台北報導

近來氣溫驟降、陰雨綿綿，頭髮變得扁塌又服貼，面對不同氣候，頭皮保養也要跟著改變，艾瑪絲提出「氣候型養髮」5秘訣，教你擺脫秋冬扁塌髮。

#別偷懶不洗頭

天氣一轉涼，很多人就想發懶不洗頭，以免頭髮出油扁塌，當固態油脂過度堆積，甚至可能造成頭皮毛孔阻塞。頭皮出油程度依季節氣候、所處環境溫度濕度、生活作息…等因素，皆可能有所變化，洗髮頻率並非全年通用不變，可因應當下頭皮狀況進行適當調整。

# 頭髮一定要吹至全乾

洗完頭髮沒吹乾，不僅頭皮潮溼容易造成出油，頭髮也相對容易扁塌，隔天睡醒甚至可能產生頭髮壓痕，頭髮容易變型難以整理。

#用錯洗髮精，可能會越洗越油

洗頭髮的關鍵在於洗頭皮，千萬別依據髮絲毛躁程度挑選滋潤型洗劑，可能會越洗越油！頭皮和髮尾分區保養，依個人頭皮屬性使用適當的單效洗髮精，例如：只要1天不洗頭，頭皮就容易出油，屬於油性的頭皮屬性，可選擇控油清爽型的洗髮精；2~3天洗一次頭的中乾性頭皮，則可選擇保濕型洗髮精；髮尾毛燥則另外進行護髮。

#洗後加強頭皮保養

洗完頭髮將頭皮吹乾，將養髮液均勻噴灑在頭皮髮線距離2公分處，再搭配輕柔指腹按摩吸收，藉由正確洗髮並搭配頭皮養髮精華液的使用，長時間的調理頭皮環境，可挑選強健髮根並清爽控油的養髮液，幫助易出油的頭皮更加清爽不扁塌。

#正確飲食有助髮絲強韌

頭皮健康除了外部保養，內在的食物攝取也相當重要，應維持飲食營養均衡，例如補充好的蛋白質，像是雞蛋、牛奶，攝取富含維生素C的水果，如：芭樂、黃金奇異果等、有造血營養素的深綠色蔬菜，適當均衡飲食搭配外在頭皮養護，並維持正常生活作息。

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