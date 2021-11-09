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明星潛水錶尺寸縮小了　BLANCPAIN改40毫米更好上手

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▲▼Blancpain,Glashutte 。（圖／公關照）

▲BLANCPAIN於台北101四樓舉辦「五十噚攝影特展」。（圖／BLANCPAIN提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

瑞士名錶BLANCPAIN今起至15日，於台北101購物中心四樓都會廣場舉辦「五十噚攝影特展」，規劃「BLANCPAIN心繫海洋計畫」、「海洋攝影展」、「女性五十噚攝影展」，以及台灣水下攝影師吳永森展覽等4大展區，並展出近30只五十噚腕錶與古董錶，錶迷焦點落在全新藍色款的自動潛水錶，因為終於等到能輕鬆駕馭的錶徑40毫米尺寸了。

▲▼Blancpain,Glashutte 。（圖／公關照）

▲錶徑40毫米、墨西哥珍珠母貝面盤的BLANCPAIN五十噚自動潛水錶，帆布針扣款404,000元。

▲▼Blancpain,Glashutte 。（圖／公關照）

▲台灣水下攝影師吳永森與他的作品合影。

BLANCPAIN新款五十噚自動潛水錶的錶徑從以往的43毫米縮小至40毫米，滿足更多台灣顧客的需求，且是此系列第一款珍珠母貝面盤錶款，選用墨西哥天然珍珠母貝，呈現獨一無二的紋路，如海洋般湛藍的色彩也延伸至錶圈與錶帶，另一創新是跳脫過往的棒狀與圓點時標，改採阿拉伯數字。另一高詢問度錶款為鈦金屬材質打造的深潛器腕錶，搭配NATO或碳灰色帆布錶帶，或緞面抛光鈦金屬鍊帶等款式可供選擇。

▲▼Blancpain,Glashutte 。（圖／公關照）▲▼Blancpain,Glashutte 。（圖／公關照）

▲BLANCPAIN鈦金屬材質深潛器腕錶，灰色NATO錶帶款（左）369,000元，鈦金屬鍊帶款449,000元。

同屬Swatch集團的德國名錶品牌Glashütte Original（格拉蘇蒂原創），則與43歲的加拿大冒險家、同時也是攝影師與紀錄片導演的Ryan Pyle合作，由他佩戴格拉蘇蒂錶款上山下海，展現錶款實用又強悍的特質，首選是通過DIN 8306 和ISO 6425 潛水錶標準認證的蘆葦綠Sea Q潛水錶，伴他進行下一趟旅程。

▲▼Blancpain,Glashutte 。（圖／公關照）

▲Glashütte Original與加拿大探險家Ryan Pyle展開合作，他佩戴蘆葦綠Sea Q 腕錶進行徒步之旅。（圖／Glashütte Original提供）

▲▼Blancpain,Glashutte 。（圖／公關照）

▲Glashütte Original蘆葦綠Sea Q潛水錶。

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關鍵字：

BLANCPAIN, Glashutte Original

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