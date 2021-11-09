fb ig video ETtoday search mobile

從3個小動作就能辨識　對方不想與你深交

>

▲大學生,學生,人際關係。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲有幾個小動作，代表對方透露不想跟你深交。（圖／翻攝unsplash、pexels，以下同）

編輯／借借

人與人的「人際關係」是相當微妙的，可以很堅強、在某些時候也能很脆弱，有時能由差變好，或者以前無話不談，突然一個點過不去，就從此形同陌路，但大部分時間，兩個人可能對於對方的感受無法同步，會造成某一方想疏遠、另一方卻還渾然不知的情況，人際關係的專家表示，如果你現在遇到以前的朋友好像有點怪怪的，可從3點來判斷他現在不想與你深交，在曖昧期的狀況下也可適用。

▲▼一定要懂的6個人際關係「潛規則」。（圖／翻攝unsplash.pexels）

說「再約」卻從來沒約
針對一些本來就有私交的朋友，有時候會一起出來喝個茶，或是在LINE上小聊，許多人都喜歡用「那我們再約」做結尾，如果對方真的總是沒提出邀約，或是在也不提上次結尾的約定，請不要再認真等待了，它事實上對他而言真的是個「收尾詞」，一直提起之前有約定的事，只會讓氣氛更加尷尬而已。

▲▼一定要懂的6個人際關係「潛規則」。（圖／翻攝unsplash,pexels）

對話充滿句點
他跟你問一句「最近好不好？」在你回答之後也沒想進一步了解的意思，就知道那個問句，只是禮貌性的問候語而已，他對你生活上發生的事（或是你本人）失去了想了解的興趣，你想要與他分享一件事，他只是心不在焉的聽著，並沒有回問你或跟你互動，倘若不是對方最近有什麼重大的事，這樣明顯的疲倦感已經出現，就別再太過頻繁的跟他接觸。

▲▼一定要懂的6個人際關係「潛規則」。（圖／翻攝unsplash,pexels）

總是三人互動
若這幾次的邀約，雖然對方答應了，可是總帶著另一個人一起出席，這透露了兩個可能，第一是他不知道要跟你聊些什麼，第二就是跟你獨處，他會覺得不自在，尤其第三人是未先知會你，直接帶他過來，或是這「第三人」並不是你們共同認識的人，就只有他認識而已，這樣的情況屢次發生，就必須思考一下你與他有發生什麼樣的問題，

▲▼一定要懂的6個人際關係「潛規則」。（圖／翻攝unsplash,pexels）

►星巴克11／8起「連續5天」5款品項買一送一　怡客看身分證請喝美式

►IKEA敦北「城市小巨蛋店」開幕日曝光　11／30對外迎客有彩蛋！

關鍵字：

兩性, 女性, 男性, 戀愛, 心靈, 成長, 愛情, 心理學

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸女兒穿比基尼超火辣　逆天長腿太逼人

孫芸芸女兒穿比基尼超火辣　逆天長腿太逼人

「長髮」丁春誠帶逛GUCCI展　絕美打卡點搶先看

「長髮」丁春誠帶逛GUCCI展　絕美打卡點搶先看

營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！乾眼症、視力模糊這樣吃

營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！乾眼症、視力模糊這樣吃

喬丹鞋4094萬元賣出！驚人天價破紀錄

喬丹鞋4094萬元賣出！驚人天價破紀錄

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

G-SHOCK「戰士錶」　錶帶藏神秘數字

G-SHOCK「戰士錶」　錶帶藏神秘數字

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

ET Fashion

推薦閱讀

星巴克11／8起「連續5天」5款品項買一送一　怡客看身分證請喝美式

星巴克11／8起「連續5天」5款品項買一送一　怡客看身分證請喝美式

第一眼看見什麼？日網火紅「直覺型」心測　一秒看出隱藏性格

第一眼看見什麼？日網火紅「直覺型」心測　一秒看出隱藏性格

水瓶座看似隨和又佛系　4大缺點盤點：實際上脾氣大又沒包容心

水瓶座看似隨和又佛系　4大缺點盤點：實際上脾氣大又沒包容心

楊冪撞衫劉詩詩「狗啃瀏海」成敗筆！　仙氣慘輸放送S曲線失效 「旺夫運」最強星座女TOP3公開！勤儉金牛才第二、第一名必娶 氣溫急降！一人345元就可以泡到美人湯＋下午茶超划算 Melody露一手153萬「錶王」金錶　與勞力士並列秋冬「新歡」 營養師曝「吃火鍋不發胖秘訣」，加碼火鍋料熱量表一次看 堅果要多吃！網搜抗落髮「6類食物」，幫你養出豐盈髮量 安格斯12星座一周運勢11／8-11／14　摩羯有幸運之神眷顧、巨蟹小人難纏

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面