營養師曝「吃火鍋不發胖秘訣」，加碼火鍋料熱量表一次看

▲天冷吃鍋要注意，小心火鍋料熱量爆棚。（圖／Pixabay，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

天氣冷就是想吃鍋，但是吃火鍋熱量陷阱多，鍋內的蝦球沒有蝦、蟹肉棒裡沒蟹肉、魚蛋裡沒有魚，營養師高敏敏在臉書分享，幾顆火鍋料其實就破百大卡，加工品的成分又知多少呢？一起來了解！

很多人愛吃鍋，最愛的就是鍋內的火鍋料，尤其是包餡的丸類在口中爆漿真是滿足，但大家不知道的是火鍋料多為加工品，營養師高敏敏指出，大部分的火鍋料不外乎是高澱粉、高油脂和高鈉，加上為了品質、風味和保存期一定都會有添加物，雖說不過量攝取都不會有大問題，但若你追求健康，吃的量和頻率就必須斟酌。

高敏敏舉例，添加結著劑能讓丸類易成形，黏稠劑能增加彈牙Q感，鮮味劑能增加風味，著色劑幫加工品穿上食物顏色的外衣，抗氧化劑、防腐劑能延長保存期、避免腐壞。

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

面對種類繁多的火鍋料要怎麼買比較安心？第一要選擇合格賣場，環境整潔衛生、低溫控管確保食品良好，第二要標示清楚、包裝完整，不要亂買標示不清、來路不明的，第三要靠視覺和嗅覺判斷，不要挑選產品有異味、顏色過於鮮豔，死白或暗沉的，如果結霜過多，也有可能在冷凍櫃存放太久了。

除了熱量，鈉含量也是火鍋陷阱之一，衛福部建議每日鈉總攝取量不宜超過2400mg（=6g），基本上喝兩碗熱量就會超標了，所以吃火鍋建議如下：

1.湯底選擇普通清湯

建議選擇大骨、蔬菜、昆布等，另外想喝清湯得趁放料之前，下肉之後就不要喝。

2.多吃蔬菜，少加工食品

3.主食選擇麵類，能全穀類的更好

白飯可以替換成高纖維的根莖類食物，熱量約是白飯的一半。

4.選擇低脂肉品，避免高油脂肉片

避開高油脂的霜降牛、梅花豬、五花肉、培根片，以低脂的雞肉、里肌肉、牛腱、鯛魚片為主。

5.以天然辛香料調味為主

議選擇蔥、蒜、蘿蔔泥、辣椒，不要豆瓣、沙茶等或是享用原味。