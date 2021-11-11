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最愛八卦的3大星座女！Top 1好奇心重＋口才好，根本專業吃瓜達人

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▲▼ 最八卦的3大星座女 。（圖／翻攝ＩＧ）

編輯／Molly　圖／翻攝IG@tvn_drama

八卦之心人皆有之，但有些人只當作無聊時的消遣，聽聽就算，但也有些人好奇心旺盛，愛聽八卦也愛分享，任何與自己相關、不相關的事都要知道，任何八卦他們都要掌握到最新進度，像是以下3個星座女就是代表，尤其冠軍天生口才好、又會社交，不僅自己愛吃瓜，還要拉朋友一起討論才行，堪稱八卦達人。

▲▼ 最八卦的3大星座女 。（圖／翻攝ＩＧ）

Top 3：射手座

性格活潑開朗的射手座，除了喜歡交朋友、享受生活，聊八卦也是他們鍾愛的活動，做正事不一定積極，但若是讓他們聊八卦，就算整晚通宵都沒問題，還會越聊越興奮，沒聊到他們滿意，你也別想睡。談論八卦對他們來說可說是最開心的事之一，與人分享完八卦後，他們就擁有更多的八卦可交換，對於充滿好奇心的射手來說，光想都很開心。

▲▼ 最八卦的3大星座女 。（圖／翻攝ＩＧ）

Top 2：雙魚座

雙魚座不僅喜歡聽八卦，還喜歡聊八卦，因為讓他們感興趣的事太多了，不管是大事小事，他們都想知道，就連路上遇到有人在爭執，他們也會湊上去聽聽看到底發生了什麼。要是聽到有人在分享八卦，就算手上有事要做，他們也會停下來參與，任何八卦都不想錯過，如果周遭人有什麼事，他們幾乎都是第一個知道的，就是因為他們「情報」非常發達，不僅很會打聽，也很愛分享自己知道的事情，一不小心就把別人的八卦都抖出來。

▲▼ 最八卦的3大星座女 。（圖／翻攝ＩＧ）

Top 1：雙子座

社交王雙子座除了有能言善道的好口才，還有強烈的好奇心和求知慾，對任何事都非常好奇，什麼八卦都無法逃過他們的雙眼雙耳，八卦輿論一有風吹草動，他們早已佔好位置當第一排吃瓜群眾。而且光是自己吃瓜還不夠，一定要跟親朋好友一起討論才有趣，對他們來說八卦就是用來跟別人分享的，一定要和別人一起挖掘、分享才有樂趣。除了名人明星的緋聞或公司同事、上司的八卦，他們對於朋友的戀愛歷程也很好奇，可以天天追著你問、死纏爛打，直到你願意與他們分享。

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關鍵字：

星座, 十二星座, 運勢, 八卦, 聊天, 雙子, 雙魚, 射手

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