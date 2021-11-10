凱特王子妃愛鞋台灣也能買到！Gianvito Rossi必敗款曝光　透明霓虹超美

▲搶逛全台首間Gianvito Rossi品牌專賣店（影 / 記者王蓁蓁攝）

記者王蓁蓁 / 台北報導

義大利鞋履品牌Gianvito Rossi一直深受女星、名人們喜愛，包括凱特王妃（Kate Middleton）、名媛孫芸芸都是粉絲，就連申敏兒也在火紅韓劇《海岸村恰恰恰》多次穿上，而全台首間專賣店終於開幕，全店以質感香檳色系營造出品牌經典義式風格，由主理人Gianvito Rossi攜手西班牙室內設計師Patricia Urquiola操刀打造，簡約通透的玻璃設計，吸引行人忍不住駐留，搶先逛店之餘，《ET FASHION》也一次曝光本季必買款式。

▲全台首間Gianvito Ross品牌概念店於台北麗晶開幕。

全台首間Gianvito Ross品牌概念店於台北麗晶開幕，室內設計師Patricia Urquiola融入品牌的極簡格調，以通透的玻璃打造明亮透視感，一踏入店內就會立馬被粉嫩的天鵝絨牆面、義大利頂級傢具品牌 Moroso 的 Love Me Tender 沙發所吸引，加上香檳色的陳列架揉和，瞬間營造出浪漫的逛街氛圍，由威尼斯水磨石鋪設而成的地板則為空間增添不少義式風情。

▲Plexi 70 透明高跟鞋_Tabasco Red、White，NT$28,000。

作為品牌的強勢鞋款，Plexi系列在全新一季中注入了PVC透明材質，強調現代女性腳部的優雅輪廓同時，透過精湛工藝讓鞋款一點都不磨腳，還貼心在PVC的材質側邊開了小洞，令女性們完全不用擔心會因為穿久而產生令人尷尬的霧氣，就算長時間穿搭也依舊舒適透氣。

▲Ribbon D’Orsay 霓虹尖頭高跟鞋，NT$31,100。

同樣採用PVC材質打造的Ribbon D’Orsay系列，也迎來全新的霓虹配色，彷彿晚霞般的漆皮鞋身，是以城市的日落時分為靈感，細膩的層次變化如同踩在晚霞的雲朵上方，另外，綁帶設計也是一大亮點，可以看見品牌縮寫的「G」和「R」被巧妙的融合成精緻扣飾，纏繞在女性纖瘦腳踝，輕鬆營造出引人遐想的迷人魅力。

▲凱特王妃經常穿搭Gianvito Rossi高跟鞋出席各大活動 。（圖／達志影像）

▲Gianvito 85 經典高跟鞋，NT$25,300。

▲Ribbon Sling 尖頭露根高跟鞋，NT$28,000。

眾所皆知Gianvito 85的麂皮系列鞋款一直以都是凱特王妃的心頭好，經常可以看她穿搭Gianvito 85的麂皮系列鞋款出席各大活動，本季品牌也推出全新的朱槿花配色（Hibiscus），甜美的皮革模樣令女性們一眼就心動，此外，Ribbon Sling的露跟鞋款系列也能看見討喜的朱槿花配色，較好駕馭的低跟設計，讓想喜愛Gianvito Rossi鞋款又不擅長駕馭高跟鞋的女孩們零負擔就能入手。

【加碼更多凱特王妃愛牌】

Monsoon





▲凱特王妃腳踩英國平價品牌Monsoon的裸色坡跟鞋。（圖／路透、品牌官網）

凱特王妃每每亮相總是能成為焦點，尤其是她的平價穿衣哲學，掀起不少女孩們爭相效仿想要入手「王妃同款」，像是這雙英國平價品牌Monsoon的裸色坡跟鞋，能帶出高度拉長比例之外，平底設計早已成為凱特王妃的愛用品，多次在公開場合穿搭，就連拜訪印度時凱特王妃也穿上這雙鞋與小朋友們一起踢足球、打馬球，可以見得這雙鞋的平衡力與舒適度。

Aspinal of London

▲凱特王子妃擁有同款不同色的Aspinal of London手袋。（圖／達志影像、翻攝Aspinal of London官網）

除了平價品牌外，從不隨波逐流的凱特王妃，獨特的時尚眼光總能發掘質感小眾品牌們，Aspinal of London這顆優雅的小方包，甚至令她愛到直接包色，一個人就擁有了黑、白、粉紫等配色，並頻頻在各種場合背上它亮相，也因次讓這款The Mayfair Bag系列瞬間成為熱銷款，只能說凱特王妃果然是名副其實的帶貨王。

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