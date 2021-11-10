fb ig video ETtoday search mobile

G-SHOCK酷黑錶加入碳纖維　多層次更出色

>

▲▼G-SHOCK,CITIZEN 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK為MTG-B2000YBD-1A腕錶加入多層次的碳纖維錶圈與錶殼設計，39,000元。（圖／G-SHOCK提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

秋冬黑色錶款當道，但單一純色不夠吸引人，霧面或亮面拋光、不同材質創造層次感，會讓黑錶更出色。CASIO G-SHOCK新款MTG-B2000系列腕錶，除了以金屬與樹脂打造出複合式結構為特色，還特別採用雙層核心防護構造，加入多層次的碳纖維錶圈或錶殼設計，創造豐富層次感，也具輕量特性。

▲▼G-SHOCK,CITIZEN 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK採用碳纖維打造MTG-B2000YBD-1A腕錶，展現優雅層次之美，39,000元。

G-SHOCK MTG-B2000YBD由235層的碳與玻璃纖維片組成錶圈框架，與前一代MTG-B2000的不鏽鋼錶圈框架相比，重量減輕高達77%，錶耳以圓柱形碳纖維層包覆，連錶殼側邊都有看頭，具紅色調的玻璃纖維層，與面盤上的紅色小盤、數字相呼應；另一新錶MTG-B2000XD則為黑與綠色組合，上層錶圈採用多層次碳纖維的材質，兩款錶均搭配金屬與強化樹脂零件組成的複合式錶帶，同樣以減輕重量又舒適為設計目的。

▲▼G-SHOCK,CITIZEN 。（圖／公關照）

▲G-SHOCK MTG-B2000XD-1A腕錶，35,000元。

提到輕盈材質，CITIZEN獨家的超級鈦材質赫赫有名，近期新作「日本˙藍」限定款光動能全球電波對時腕錶AT9098-51L，擁有42.7毫米的大錶徑，但重量僅80.5克，歸功於超級鈦材質，配上從中心點海湛藍到環繞周圍的深藍漸層色面盤，賦予運動風腕錶優雅氣息。

▲▼G-SHOCK,CITIZEN 。（圖／公關照）

▲超級鈦金屬材質的CITIZEN光動能全球電波對時腕錶AT9098-51L，47,800元。（圖／CITIZEN提供）

►G-SHOCK聯名「日本國民包」造復古錶　特製錶盒更誘人

►銀座石板路成Seiko限量錶主視覺　藝妓愛的「金春色」點綴秒針

 

關鍵字：

G-SHOCK, CITIZEN

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸女兒穿比基尼超火辣　逆天長腿太逼人

孫芸芸女兒穿比基尼超火辣　逆天長腿太逼人

「長髮」丁春誠帶逛GUCCI展　絕美打卡點搶先看

「長髮」丁春誠帶逛GUCCI展　絕美打卡點搶先看

營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！乾眼症、視力模糊這樣吃

營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！乾眼症、視力模糊這樣吃

喬丹鞋4094萬元賣出！驚人天價破紀錄

喬丹鞋4094萬元賣出！驚人天價破紀錄

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

G-SHOCK「戰士錶」　錶帶藏神秘數字

G-SHOCK「戰士錶」　錶帶藏神秘數字

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

ET Fashion

推薦閱讀

明星潛水錶尺寸縮小了　BLANCPAIN改40毫米更好上手

明星潛水錶尺寸縮小了　BLANCPAIN改40毫米更好上手

陳庭妮想送劉冠廷袖扣慘被打槍　轉身打包卡地亞聖誕球安慰自己

陳庭妮想送劉冠廷袖扣慘被打槍　轉身打包卡地亞聖誕球安慰自己

蕭邦聯手改造錶牌推賽車錶　深灰搭橙色難被忽略

蕭邦聯手改造錶牌推賽車錶　深灰搭橙色難被忽略

Tiffany聯名神級潮牌掀兩極論戰　挨批「這不是Tiffany」！ Melody露一手153萬「錶王」金錶　與勞力士並列秋冬「新歡」 可恣意轉動錦鯉珠寶好生動　搭配專屬瓷碗秒變華麗擺件 梵谷消失的名畫失而復得　躍上積家錶天天戴著藝術品 小隻女也能駕馭沛納海　一深一淺色面盤耍酷 腕錶上看史努比四格漫畫　經典角色到齊賣萌 「神力女超人」低胸美腿搶風頭　巨石強森露65萬IWC扳回一城

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面