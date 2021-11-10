G-SHOCK酷黑錶加入碳纖維　多層次更出色

▲G-SHOCK為MTG-B2000YBD-1A腕錶加入多層次的碳纖維錶圈與錶殼設計，39,000元。（圖／G-SHOCK提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

秋冬黑色錶款當道，但單一純色不夠吸引人，霧面或亮面拋光、不同材質創造層次感，會讓黑錶更出色。CASIO G-SHOCK新款MTG-B2000系列腕錶，除了以金屬與樹脂打造出複合式結構為特色，還特別採用雙層核心防護構造，加入多層次的碳纖維錶圈或錶殼設計，創造豐富層次感，也具輕量特性。

▲G-SHOCK採用碳纖維打造MTG-B2000YBD-1A腕錶，展現優雅層次之美，39,000元。

G-SHOCK MTG-B2000YBD由235層的碳與玻璃纖維片組成錶圈框架，與前一代MTG-B2000的不鏽鋼錶圈框架相比，重量減輕高達77%，錶耳以圓柱形碳纖維層包覆，連錶殼側邊都有看頭，具紅色調的玻璃纖維層，與面盤上的紅色小盤、數字相呼應；另一新錶MTG-B2000XD則為黑與綠色組合，上層錶圈採用多層次碳纖維的材質，兩款錶均搭配金屬與強化樹脂零件組成的複合式錶帶，同樣以減輕重量又舒適為設計目的。

▲G-SHOCK MTG-B2000XD-1A腕錶，35,000元。

提到輕盈材質，CITIZEN獨家的超級鈦材質赫赫有名，近期新作「日本˙藍」限定款光動能全球電波對時腕錶AT9098-51L，擁有42.7毫米的大錶徑，但重量僅80.5克，歸功於超級鈦材質，配上從中心點海湛藍到環繞周圍的深藍漸層色面盤，賦予運動風腕錶優雅氣息。

▲超級鈦金屬材質的CITIZEN光動能全球電波對時腕錶AT9098-51L，47,800元。（圖／CITIZEN提供）

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