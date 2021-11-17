挺胸腰塑！王思佳公開產後靠這招大秀自信美

▲王思佳大方分享黛莉貝爾保健塑身衣還妳漂亮身形又好穿搭。（圖／黛莉貝爾提供，下同）

時尚中心／綜合報導

最近剛生下小公主的「王美」王思佳，曝光小公主「小王美」超豪華衣櫃房間時，穿上合身服裝展現纖細窈窕的身材，一直被網友追問「到底有沒有生小孩」、「到底為什麼肚子不見了」、「鬆弛的肚子去哪裡了」，王思佳大方分享：「產後塑身真的是很多孕媽咪面臨的挑戰，很多人靠不吃或節食來維持，我卻喜歡交給專業，所以我產後開始穿黛莉貝爾保健塑身衣，不只幫助恢復曲線又好穿搭，一件還你漂亮身形。」

▲王思佳產後一連拍了塑身衣穿搭照，網友驚呼：「這是產後身材嗎？」

孕期期間發了很多孕婦寬鬆穿搭，王思佳不諱言，雖然那10個月讓自己感覺很美好，但產後還是想要比產前更美麗，王思佳特別分享許多塑身衣穿搭照，網友驚呼：「這是產後身材嗎？」甚至有網友質疑「這是懷孕前拍的吧！產後怎麼恢復這麼快？」

王思佳大方回應：「這絕對是產後拍的！很多人以為塑身衣就是把肉包起來，脫下來又打回原形！我們怎麼能做這種自欺欺人的事，一件功能性的塑身衣，可以調整身形肉肉都要回到對的地方，讓你的美麗不費力！」黛莉貝爾保健塑身衣品牌表示：「懷孕期間造成腰痠背痛還有脊椎變形，沒有調理好，容易導致壓迫到神經，不只身材回不去，更影響身體健康。」面對產後身材體型變化而焦慮，需要把握產後黃金恢復期，體態恢復快看起來狀態很美好。

▲王思佳喜歡這款塑身衣好穿不勒又好搭，在家時只要套件大T恤就好了。

產後媽媽在意身材恢復，最擔心肚子和胸部等部位，尤其是產後腹部脂肪堆積、哺乳胸部下垂駝背，更有產後媽媽分享，骨盆外擴歪斜、脊椎變形腰痠背痛等問題令人相當困擾。身為媽媽很辛苦，哺育嫩嬰又累又餓還要照顧體質，內在部分調理需靠飲食長期堅持，體態部分，王思佳表示：「挑選對的塑身衣可以讓妳事半功倍！」王思佳提醒：「塑身衣不是要把你整個人勒到動不了，而是提供身體良好的支撐，既然要穿就要可以看到效果，黛莉貝爾保健塑身衣這件真的很特別，不僅鬆垮肚不見了，身形也改善了，感覺以後家長會也能穿著去。」

▲產品說明指出背部加上輔助脊椎支撐力的專利高彈力螺旋鋼條，提高背部良好的支撐力。

擁有曼妙身材是許多人的願望，期待穿上塑身衣可以讓體態更美好，但是市售塑身衣品牌多該怎麼選？黛莉貝爾保健塑身衣指出，產品使用420D醫療級收脂布雙層加壓塑形，達到頂級彈力塑形，背部加上輔助脊椎支撐力專利高彈力螺旋鋼條，為背部提高良好的支撐力，獨家H腰線設計穿久也不會不舒適，細纖涼感布吸濕排汗效果佳又透氣，穿得住更能幫助產後媽媽對自己的身材快速恢復信心。穿搭有一套的王思佳對塑身衣穿搭有獨到見解，直接示範露肩短裙、大V領洋裝、直接搭長褲、套件大T恤都很好搭配，不管是上班族或是媽媽都能駕馭。

▲穿搭有獨到見解的王思佳，直接示範各種穿搭，上班族和媽媽都能駕馭。

王思佳也強調，「塑身衣不是只有產後媽媽才適合穿，就算沒有懷孕生小孩的你，如果不滿意現在的身形又不常運動的族群，以及長期姿勢不良抱怨腰痠背痛的族群，他們家的塑身衣也可以穿，撐著你的脊椎讓你一整天都不費力。」她笑說除了老公是神隊友，這款塑身衣也是她的神隊友。

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