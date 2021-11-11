星巴克「迷你小電視」會唱聖誕歌！茶壺、咖啡杯疊一起拼出絕美插畫

編輯／Emily 圖／翻攝自starbucks.co.kr、IG@blxxcxlxrxd、sgs109.com

接近年末，星巴克都會推出聖誕系列商品，今年韓國星巴克把可愛的小熊、貓咪與聖誕元素結合，推出超萌的「聖誕小熊玻璃杯」，以及可以組裝在一起的「聖誕貓咪茶壺&咖啡杯組」。除了杯款，還有「迷你小電視」造型的LED音樂盒，以及格紋毛毯、聖誕水桶包等多款小物，陪你度過寒冷的冬天。

韓國星巴克聖誕新品以紅、綠色調為主，並加入小熊、貓咪和各種聖誕元素。其中很值得入手的就是「迷你小電視」，其實是個LED音樂盒，擺在家中充滿聖誕氣息，外層做成紅色小電視造型，中間是一個佈置溫馨的家，有聖誕樹、壁爐、沙發和白色貓咪…，轉動發條就會播放音樂，貓咪也會跟著移動，在黑暗中還能散發光芒，許多網友一入手就搶曬影片，讓人直呼「好可愛」、「我想擁有」。

「聖誕小熊玻璃杯」它的蓋子做成呆萌的小熊造型，頭頂還帶了紅色聖誕帽，吸管設計喝起來很方便，玻璃杯本身從透明漸變成紅色，還印上飄落的雪花，裝入粉紅飲品整個顏值爆表。

想在家享受下午茶，可以看看「聖誕貓咪茶壺」和「聖誕貓咪咖啡杯組」，茶壺是半圓形，有著貴氣金色手柄，咖啡杯組則包含杯子和小盤子。茶壺和咖啡杯組雖然分開販售，但兩個組裝在一起，上面的圖案、花色才能完整，裡面還藏了一隻可愛的聖誕貓咪。

除了杯款，還有其他聖誕小物，像「格紋毛毯」就很適合冬天，當披肩或蓋在腿上都非常溫暖，花色是紅、白格紋，配上白色毛毛花邊，讓人聯想到聖誕老公公。「聖誕水桶包」造型簡約，以奶油白色為底，搭配紅色裝飾增添節日氛圍。

另外，日本東京迪士尼海洋也配合聖誕節，推出一系列「達菲熊聖誕周邊」，讓可愛角色換上冬日服裝，做成各種可愛小物。其中有一款「達菲熊與雪莉玫馬克杯」很實用，蓋子具保溫效果，擺在辦公室就能隨時喝到熱飲。杯子可以搭配可可粉一起用，可可粉裝在萌度破表的玻璃罐子裡，蓋上還有達菲熊與雪莉玫公仔。其他還有達菲熊與朋友們的聖誕風娃娃吊飾、室內拖鞋、小夜燈等眾多品項。

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