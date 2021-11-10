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女神卡卡化身「紫色妖精」碾壓紅毯　美到亞當崔佛忍不住背後環抱

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記者王則絲／台北報導

電影《Gucci：豪門謀殺案》日前於9日晚間在倫敦舉辦首映會，主演演員們匯聚一堂，其中Lady Gaga（女神卡卡）一現身便驚豔全場，只見她穿著一身紫色透紗禮服，並掀起裙襬大力揮舞擺拍，彷彿話化身「紫色妖精」震動雙翅，華麗氣場瞬間碾壓紅毯，美到連亞當崔佛都忍不住背後環抱！

▲House of Gucci首映會。（圖／翻攝自IG）

▲《House of Gucci》首映會紅毯。（圖／翻攝自IG@houseofgucci）

《Gucci：豪門謀殺案》改編自時尚圈歷史上的真實故事，敘述GUCCI繼承人Maurizio Gucci遭到前妻Patrizia Reggiani買兇殺害的血案故事，台灣也預計將在年底、明年初上映。

▲House of Gucci首映會。（圖／達志影像／美聯社）

▲House of Gucci首映會。（圖／達志影像／美聯社）

▲Lady Gaga首映會紅毯「紫色妖精」造型。（圖／達志影像／美聯社）

電影首映會上，向來搞怪吸睛的Lady Gaga這回選穿的戰袍很厲害，身上這套奢華紫色的抓褶紗裙禮服，正是出自GUCCI甫於好萊塢發表的最新時裝系列「LOVE PARADE」，腿上則是內搭黑色網襪，她以一頭白金髮色、並畫上閃亮的深紫色眼妝與之搭配，並不改她總是特別引人注意的性格，在紅毯上不停用雙手將衣襬向上揮舞，讓攝影師們捕捉到宛如精靈振翅的畫面，華麗造型獲網友們盛讚：「女神完美駕馭了這美麗的紫」、「穿什麼都合理」、「美到好誇張！」

▲House of Gucci首映會。（圖／達志影像／美聯社）

▲亞當崔佛一身帥氣黑西裝，用以襯托Lady Gaga的迷人造型。（圖／達志影像／美聯社）

而電影搭檔男星亞當崔佛（Adam Driver）則是穿著挺拔的BURBERRY西裝亮相，端莊帥氣，襯托出Lady Gaga的美艷，兩人也在鏡頭前親密擁抱，展現戲外的好感情；另一主演男星傑瑞德雷托（Jared Leto）也展現了高超的時尚駕馭力，穿著GUCCI藍色絲絨套裝、開深V貴氣現身，與他的一雙湛藍雙眼簡直絕配。

▲House of Gucci首映會。（圖／達志影像／美聯社）

▲傑瑞德雷托穿著GUCCI藍絲絨西裝亮相。（圖／達志影像）

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關鍵字：

女神卡卡, Lady Gaga, GUCCI, House of Gucci, 豪門血案, 首映會, 亞當崔佛

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