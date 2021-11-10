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德國高顏值王妃媲美凱特爆紅！　模特兒身材穿「桃紅禮服」打趴全場

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記者鮑璿安 ／外電報導

除了英國凱特王妃受到高度矚目外，德國「平民王妃」Alessandra de Osma 同樣擁有亮眼外型，2017年與王子訂婚後，如今身兼時尚手袋設計師。日前她以座上賓身份出席希臘菲利普斯王子婚禮，身穿亮眼桃紅色禮服現身立刻成為全場焦點。

▲▼德國王妃 。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼德國王妃 。（圖／達志影像／美聯社）

▲Alessandra de Osma選擇法國品牌Andrew Gn 連衣裙出席希臘菲利普斯王子婚禮 。（圖／達志影像／美聯社）

日前出席希臘菲利普斯王子婚禮，Alessandra de Osma選擇法國品牌Andrew Gn 2020秋冬系列長袖連衣裙，連外媒也稱讚她選色的巧妙，以鮮明桃紅色系助她在人群中脫穎而出，而胸前搭配的綠色掛頸墜飾則完美增添氣場，運用水滴狀修飾頸部曲線，讓奢華氛圍拿捏得恰到好處。接著百褶線條長裙為整體注入仙氣，搭配收腰細節，襯托Alessandra de Osma的纖細身材，十足的王妃風範讓人印象深刻。

▲▼德國王妃 。（圖／達志影像／美聯社）

▲2018年Alessandra de Osma穿著西班牙設計師Jorge Vázquez操刀的白色蕾絲禮服大婚 。（圖／達志影像／美聯社）

33歲Alessandra de Osma曾是導遊，在工作期間認識德國漢諾威王子克利斯蒂安（Prince Christian of Hanover），兩人相識多年後步入婚姻殿堂，回顧2018年Alessandra de Osma大婚時，她穿著西班牙設計師Jorge Vázquez操刀的白色蕾絲禮服，皇冠是多位王妃佩戴過的經典傳承，象徵從平民晉升王妃。如今她身兼律師與時尚設計師多元身份，每每亮相就是話題。

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關鍵字：

Alessandra de Osma, 德國, 王妃, 英國, 凱特王妃, 漢諾威, 皇室

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