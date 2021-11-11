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星巴克釋出「秘密客製化點法」　太妃核果風味那堤這樣喝最內行！

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▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會官方粉絲團）

▲每年冬季熱賣的太妃核果風味那堤，星巴克釋出內行隱藏版點法。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會官方粉絲團）

記者蔡惠如／綜合報導

每到冬季尤其時耶誕節前夕，星巴克總會推出太妃核果風味那堤，這款限定飲品成為不少忠實客戶的冬季標籤，默默陪伴許多人20年的暖心時光，若覺得想要有點新意，星巴克官方的咖啡大師，彙整門市夥伴整理出「秘密客製化點法」，讓你在經典中找到最適合自己的甜蜜滋味。▲星巴克買一送一,星巴克。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會官方粉絲頁）

推薦點法一：大人味的甜蜜
太妃核果的甜美味道受很多顧客青睞，不過也有喜歡甜度較低的顧客，或是不想喝太甜的時刻，這時推薦可以跟門市人員改為半糖，並去掉鮮奶油方式，更能感受到微苦的前味，以及糖漿甜美的後衛，不但仍可品嘗到微甜的冬季溫暖，核果的滋味也會更加明顯。

推薦點法二：更友善的世界風
星巴克品牌咖啡大使另推薦，客製配方除改成半糖，再將牛奶更換為杏仁奶，口感質地清爽的杏仁奶，本身就帶有自然堅果香氣，再搭配季節限定太妃核果灑糖，讓整體經果風味更加濃厚，也能增添醇厚的口感，此項點法須加價20元。

▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會官方粉絲團）

推薦點法三：特選加分質感
想要更有節慶滋味，也可搭配星巴克今年推出的「耶誕黃金咖啡豆」，在點購太妃核果風味那堤時，可升級使用，「耶誕黃金咖啡豆」特色包括香料與堅果的氣息，讓留在口中的滋味更加豐富，搭配糖漿的風味，很值得一試，此項點法須加價10元。

推薦點法四：換換糖漿新感受
這款推薦點法受到許多內行人大推，針對太妃核果風味冷萃咖啡，以及太妃核果風味氮氣冷萃咖啡，可將原味糖漿更改為榛果糖漿，並改成半糖。榛果糖漿香甜烤堅果的風味，與太妃核果風味的cold foam結合，會讓冷萃咖啡感覺更為滑順，並凸顯出細緻的核果香氣，此項點法須加價15元。

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關鍵字：

星巴克, 客製化點法, 太妃風味那提, 耶誕, 冬季

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