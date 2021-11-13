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日本最新「伊布甜甜圈」裹滿焦糖巧克力！3款新口味包裝更可愛

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編輯／Emily　圖／翻攝自misterdonut.jp、IG@i.0ff1cia1._.m.ah.0、pokemoncenter.com

Mister Donut先前曾多次與《精靈寶可夢》聯名，推出可愛造型甜甜圈，這次日本Mister Donut再次與他們合作，帶來全新造型的「伊布甜甜圈」！焦糖巧克力糖霜還原出伊布的棕色皮毛，配上巧克力、鮮奶油做成的五官和瀏海相似度超高，還有三款「夾心甜甜圈」，裝進包裝袋裡，就變成圓圓的寶可夢屁屁。

▲寶可夢甜甜圈。（圖／翻攝自misterdonut.jp）

日本Mister Donut這次的《精靈寶可夢》聯名，除了先前熱銷的「皮卡丘甜甜圈」，還推出了新的「伊布甜甜圈」，以多拿滋為基底，外層裹上焦糖巧克力糖霜，淺棕色澤跟伊布一模一樣，額頭的瀏海用鮮奶油製成，再擺上巧克力做成的眼睛、耳朵有夠逼真，造型萌到捨不得吃。


三款「夾心甜甜圈」也是以寶可夢為靈感設計，「皮卡丘款」的黃色糖霜是布丁巧克力味，裡面夾了鮮奶油；「伊布款」外層是焦糖巧克力糖霜，並灑上椰子粉，裡面夾了鮮奶油和巧克力醬；「波加曼款」用白巧克力和蘋果酒味糖粉做成藍色外皮，裡面也是鮮奶油。這三款裝進特製的包裝袋，就變成超Q的寶可夢屁屁。另外還有三款限定波堤，以及馬克杯、毛毯等周邊商品可以收集。

▲寶可夢甜甜圈。（圖／翻攝自misterdonut.jp）

▲寶可夢甜甜圈。（圖／翻攝自misterdonut.jp）

聖誕節逐漸逼近，寶可夢官網也推出了一款超有節日氣氛的「寶可夢聖誕花圈」，整體使用樹脂材質製成，花圈上集結了皮卡丘、伊布、夢幻、傑尼龜等超多角色，大家都圍圍巾、戴上聖誕帽，拎著禮物在雪地裡玩樂。粉絲們看了好心動，絕對要買來掛在家裡。

▲寶可夢甜甜圈。（圖／翻攝自misterdonut.jp）

▲寶可夢甜甜圈。（圖／翻攝自misterdonut.jp）.

▲寶可夢甜甜圈。（圖／翻攝自misterdonut.jp）

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關鍵字：

寶可夢, 精靈寶可夢, 伊布, pokemon, 甜甜圈, misterdonut

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