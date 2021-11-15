韓素希染黑氣質差超多！盤點「深、淺髮色」變化大的4位女星

文／美人圈

韓韶禧（韓素希）先前在韓劇《夫婦的世界》中的橘髮色最近又成話題，網友分成「染髮派」及「黑髮派」，看到她染橘棕色真的是太美了、但是看到她染黑髮更絕？明星髮色真的是太兩難，今天一起看看明星深淺髮色變化，這位明星網友跪求她一輩子金髮？

明星深淺髮色變化：韓韶禧（韓素希）

最近在韓網上大勢的話題就是韓素希的髮色啦！有網友翻出她之前在韓劇《夫婦的世界》中的橘髮色與黑髮對比，雖然兩個髮色都美成仙，但真的是差異相當大！有網友表示，《夫婦的世界》劇中的角色「呂多景」的確是適合鮮豔的橘髮色、但是韓素希本人是適合黑髮。

▲韓素希《夫婦的世界》劇中角色是橘髮、本人適合黑髮。（圖／JTBC《夫婦的世界》、BARREL）

《夫婦的世界》中後期呂多景也換回深髮色，整個人氣場馬上又變得不同，染橘髮色時很人一種明豔的暖色調氛圍，但是深髮色卻給人一種冷美女的感覺，髮色真的影響很大！

▲韓素希在《夫婦的世界》後期也換回深髮色。（圖／JTBC《夫婦的世界》）

韓素希不只對角色的駕馭度很高，連比較難撐得起來的橘髮色也可以駕馭的很好，不少韓國網友都表示看到她染髮覺得好美、但是看到她黑髮真的是絕了！

▲韓素希深髮色非常美。（圖／IG@xeesoxee）

而且有沒有發現，不同髮色下除了給人的感覺比較不同之外，膚色也有些微變化！橘棕髮色下肌膚襯出些微蜜糖色調，但是深髮色下肌膚更加白皙通透，只能說韓素希真的不管什麼髮色都美到不像話～

▲深髮色下肌膚更加白皙通透。（圖／BARREL）

明星深淺髮色變化：宋慧喬

宋慧喬出道以來很少有淺髮色，除了之前在韓劇《太陽的後裔》中的深金棕色之外、就是先前染過的酒紅色比較出格！雖然一頭紅髮襯的膚色非常有紅潤感、顯得氣色相當好，但是不得不說，宋慧喬這張臉還是適合深髮色，才能襯托她的女神感！

▲宋慧喬曾染過酒紅髮色。（圖／IG@kyo1122）

一般的棕髮色其實只要顏色不太淺，也很適合她，但是宋慧喬深髮色或黑髮真的是美到讓人驚艷，不僅肌膚白皙通透、更顯五官精緻，深髮色的她根本就像是行走的女神雕像一樣，美到讓人忘了呼吸。

▲宋慧喬深髮色或黑髮美到讓人驚艷。（圖／IG@kyo1122）

明星深淺髮色變化：IU

IU先前為了專輯造型，染了很少嘗試過的淺髮色，也是讓網友驚艷！淺髮色讓他看起來仙氣十足，而且更靈動了！不過雖然IU肌膚本來就白皙，染了淺髮色不會有顯黑的問題，但是少數網友還是覺得深髮色比較適合IU的氣質。

▲IU為了專輯造型嘗試過淺髮色。（圖／IG@dlwlrma）

IU的鄰家妹妹感搭配深髮色簡直是開大絕，深髮色之下顯得更加乖巧，難怪網友會認為深髮色更適合她！

▲IU的鄰家妹妹感搭配深髮色簡直是開大絕。（圖／IG@dlwlrma）

明星深淺髮色變化：太妍

太妍是網友評價最適合淺髮色的明星之一，她其實很常染金髮、粉紅等淺髮色，本來膚色就白皙的她，染這種淺髮色真的美到像是精靈一樣，每一次都可以美出新高度！

▲太妍常染金髮、粉紅等淺髮色。（圖／IG@taeyeon_ss）

對比深髮色，其實也是美、但是相較之下淺髮色就是比較適合她！也難怪每次粉絲一邊希望她的頭皮可以好好休息、別再漂髮了，是有希望她可以維持淺髮色。

▲太妍比起深髮色更適合淺髮色。（圖／IG@taeyeon_ss）

【延伸閱讀】



2021韓劇女神不同瀏海範本！申敏兒齊瀏海認不出、宋慧喬瀏海最不出錯，這款瀏海最挑人

低馬尾、低包頭怎麼綁不老氣？必學「矯正頭型」綁法技巧，後腦勺圓潤不塌、髮根更蓬鬆

大頭、大臉怎麼選髮型？髮型師公開小臉髮型重點，髮根&捲度是關鍵、燙錯捲度更顯頭大

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。