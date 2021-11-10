「＋J」聯名最終回明開賣！千元毛衣、皮帶小資必入手　大衣穿10年不後悔

記者王則絲／台北報導

UNIQLO「＋J」聯名系列最終回即將在明天（11月11日）開賣！今日《ET FASHION》搶先帶大家預覽必敗單品、近看細節，包括絕美的雙面設計針織毛衣、皮帶配件，皆只要千元價就可入手，聯名系列主打羽絨衣、大衣雖然價位較高，但是買了決不後悔，穿個十年不是問題！全系列明日將於網路商店上午8:30開搶，門市則將在TAIPEI全球旗艦店、ATT 4 FUN信義店、西門店、台中中友百貨店、高雄九如路店販售。

▲小羊毛編織中高領毛衣NT$1490。（圖／記者王則絲攝）



雖然＋J系列定價比較高一些，但還是有多樣的平價商品，像是這次＋J系列推出的編織高領毛衣，便只要1,490元，正反面不同織法，特別吸睛，且領口還有個小剪裁設計，既時髦又百搭，共有駝棕色、黑色、深藍色，小資女孩們絕對要入手這件！

＋J最招牌的SUPIMA襯衫系列，最終合作當然也不能少，除有上下剪裁拼接款式，另外一款則是在下襬做了開衩設計，展現與先前不同的特殊巧思，售價1,290元，當然，基本款、條紋款也都有上市，粉絲們必須趁此機會囤貨。

▲SUPIMACOTTON襯衫式外套NT$1490、UPIMA COTTON寬版立領襯衫NT$1290。（圖／品牌提供）



服裝之外，這次＋J還有小配件也很值得入手，馬蹄形圓釦的皮帶，在尾端可以看到＋J的壓印，相當精緻可愛，售價990元，為本場最平價的單品之一。

▲扣環皮帶NT$990。（圖／品牌提供、記者王則絲攝）



這次要特別推薦給氣質女孩，不能錯過的是這款細褶一片裙，垂墜效果一極棒，分為黑色與銀灰色，光澤感強烈，穿上立刻仙氣飄飄，售價為2,990元。

▲細褶一片裙NT$2,990。（圖／記者王則絲攝）



提到Jil Sander，大衣外套是最廣受稱讚的好設計，今年秋冬＋J推出的兩款喀什米爾混紡大衣便不容錯過，腰間綁帶設計能輕鬆拉出身形好比例，正適合台灣現在的天氣，雖然單價比較高，但是時髦的設計即便放了十年也不會過時。

▲喀什米爾混紡長大衣NT＄8990。（圖／記者王則絲攝）



▲喀什米爾混紡無領大衣NT$7990。（圖／品牌提供）



另外，羽絨衣單品則是UNIQLO的驕傲，這回＋J聯名的羽絨衣延續了大翻領、袖口微寬的可愛設計，長度可蓋過屁股，保暖功能極強，穿起來也很修身。

▲蓬鬆羽絨外套NT$5990。（圖／記者王則絲攝）



首次出現的手袋單品內行人士都心動了！經典簡約的黑色方包、托特包造型，很有Jil Sander的風格，兩款手袋上頭都有＋J的Logo壓印，相較於Jil Sander本身好幾萬元的包款，只要萬元內就能入手好設計，是很划算的。

▲皮革肩背包NT$4990、皮革托特包NT$5990。（圖／記者王則絲攝）



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