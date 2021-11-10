fb ig video ETtoday search mobile

「＋J」聯名最終回明開賣！千元毛衣、皮帶小資必入手　大衣穿10年不後悔

>

記者王則絲／台北報導

UNIQLO「＋J」聯名系列最終回即將在明天（11月11日）開賣！今日《ET FASHION》搶先帶大家預覽必敗單品、近看細節，包括絕美的雙面設計針織毛衣、皮帶配件，皆只要千元價就可入手，聯名系列主打羽絨衣、大衣雖然價位較高，但是買了決不後悔，穿個十年不是問題！全系列明日將於網路商店上午8:30開搶，門市則將在TAIPEI全球旗艦店、ATT 4 FUN信義店、西門店、台中中友百貨店、高雄九如路店販售。

▲UNIQLO +J 。（圖／記者王則絲攝）

▲UNIQLO +J 。（圖／記者王則絲攝）

▲小羊毛編織中高領毛衣NT$1490。（圖／記者王則絲攝）

雖然＋J系列定價比較高一些，但還是有多樣的平價商品，像是這次＋J系列推出的編織高領毛衣，便只要1,490元，正反面不同織法，特別吸睛，且領口還有個小剪裁設計，既時髦又百搭，共有駝棕色、黑色、深藍色，小資女孩們絕對要入手這件！

＋J最招牌的SUPIMA襯衫系列，最終合作當然也不能少，除有上下剪裁拼接款式，另外一款則是在下襬做了開衩設計，展現與先前不同的特殊巧思，售價1,290元，當然，基本款、條紋款也都有上市，粉絲們必須趁此機會囤貨。

▲UNIQLO +J 。（圖／記者王則絲攝）

▲UNIQLO +J 。（圖／記者王則絲攝）

▲SUPIMACOTTON襯衫式外套NT$1490、UPIMA COTTON寬版立領襯衫NT$1290。（圖／品牌提供）

服裝之外，這次＋J還有小配件也很值得入手，馬蹄形圓釦的皮帶，在尾端可以看到＋J的壓印，相當精緻可愛，售價990元，為本場最平價的單品之一。

▲UNIQLO +J 。（圖／記者王則絲攝）

▲扣環皮帶NT$990。（圖／品牌提供、記者王則絲攝）

這次要特別推薦給氣質女孩，不能錯過的是這款細褶一片裙，垂墜效果一極棒，分為黑色與銀灰色，光澤感強烈，穿上立刻仙氣飄飄，售價為2,990元。

▲UNIQLO +J 。（圖／記者王則絲攝）

▲細褶一片裙NT$2,990。（圖／記者王則絲攝）

提到Jil Sander，大衣外套是最廣受稱讚的好設計，今年秋冬＋J推出的兩款喀什米爾混紡大衣便不容錯過，腰間綁帶設計能輕鬆拉出身形好比例，正適合台灣現在的天氣，雖然單價比較高，但是時髦的設計即便放了十年也不會過時。

▲UNIQLO +J 。（圖／記者王則絲攝）

▲喀什米爾混紡長大衣NT＄8990。（圖／記者王則絲攝）

▲uniqlo。（圖／品牌提供）

▲喀什米爾混紡無領大衣NT$7990。（圖／品牌提供）

另外，羽絨衣單品則是UNIQLO的驕傲，這回＋J聯名的羽絨衣延續了大翻領、袖口微寬的可愛設計，長度可蓋過屁股，保暖功能極強，穿起來也很修身。

▲UNIQLO +J 。（圖／記者王則絲攝）

▲蓬鬆羽絨外套NT$5990。（圖／記者王則絲攝）

首次出現的手袋單品內行人士都心動了！經典簡約的黑色方包、托特包造型，很有Jil Sander的風格，兩款手袋上頭都有＋J的Logo壓印，相較於Jil Sander本身好幾萬元的包款，只要萬元內就能入手好設計，是很划算的。

▲UNIQLO +J 。（圖／記者王則絲攝）

▲UNIQLO +J 。（圖／記者王則絲攝）

▲皮革肩背包NT$4990、皮革托特包NT$5990。（圖／記者王則絲攝）

►UNIQLO最後一次「＋J」來了！　毛衣、外套、超美手袋不買會後悔

►UNIQLO雙11今天開跑，必搶單品公開　日妞最愛「GU彩妝」只要11元！

關鍵字：

UNIQLO, +J, ＋J, Jil Sander, 聯名, 最終章, 最終回

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸女兒穿比基尼超火辣　逆天長腿太逼人

孫芸芸女兒穿比基尼超火辣　逆天長腿太逼人

「長髮」丁春誠帶逛GUCCI展　絕美打卡點搶先看

「長髮」丁春誠帶逛GUCCI展　絕美打卡點搶先看

營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！乾眼症、視力模糊這樣吃

營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！乾眼症、視力模糊這樣吃

喬丹鞋4094萬元賣出！驚人天價破紀錄

喬丹鞋4094萬元賣出！驚人天價破紀錄

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

G-SHOCK「戰士錶」　錶帶藏神秘數字

G-SHOCK「戰士錶」　錶帶藏神秘數字

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

ET Fashion

推薦閱讀

第一眼看見什麼？日網火紅「直覺型」心測　一秒看出隱藏性格

第一眼看見什麼？日網火紅「直覺型」心測　一秒看出隱藏性格

超級玻璃心星座Top 4！第一名超敏感，和他開玩笑也當真

超級玻璃心星座Top 4！第一名超敏感，和他開玩笑也當真

楊冪撞衫劉詩詩「狗啃瀏海」成敗筆！　仙氣慘輸放送S曲線失效

楊冪撞衫劉詩詩「狗啃瀏海」成敗筆！　仙氣慘輸放送S曲線失效

氣溫急降！一人345元就可以泡到美人湯＋下午茶超划算 星巴克11／8起「連續5天」5款品項買一送一　怡客看身分證請喝美式 歐陽娜娜新造型美成「迪士尼公主」　生圖「死亡角度」曝光身形全走樣 「異性絕緣體」星座Top 3！第一名佛系交友，嚇跑追求者還不知道 Melody露一手153萬「錶王」金錶　與勞力士並列秋冬「新歡」 水瓶座看似隨和又佛系　4大缺點盤點：實際上脾氣大又沒包容心 德國高顏值王妃媲美凱特爆紅！　模特兒身材穿「桃紅禮服」打趴全場

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面