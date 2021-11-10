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月相錶浪漫又有畫面最受寵　康斯登超薄鑲鑽款擄芳心

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▲▼ 康斯登,浪琴表 。（圖／公關照）

▲康斯登鍍玫瑰金鑲鑽Slimline Moonphase Manufacture月相錶，166,000元。（圖／康斯登提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

女性進入機械錶世界，一般從三針日期款開始，往上添加功能性，以畫面浪漫的月相錶最受歡迎，瑞士腕錶品牌康斯登（Frederique Constant）兼顧功能、設計美感與佩戴舒適性，推出3款錶徑38.8毫米的Slimline Moonphase Manufacture超薄月相自製機芯系列女錶，並隨附贈鱷魚皮縫線錶帶與海軍藍橡膠錶帶，輕鬆在優雅與休閒風格中轉換。

▲▼ 康斯登,浪琴表 。（圖／公關照）

▲康斯登灰藍色面盤款Slimline Moonphase Manufacture月相錶，166,000元。

康斯登Slimline Moonphase Manufacture超薄月相自製機芯系列女錶，當中兩款為鍍玫瑰金錶殼款，分別搭配銀色或灰藍色面盤，第三款為不鏽鋼款式，均在錶圈與時標鑲鑽，9時位置日期盤與3時位置月相顯示彰顯平衡美學，採透明底蓋設計秀自製機芯。

▲▼ 康斯登,浪琴表 。（圖／公關照）

▲浪琴表Master巨擘系列珍珠母貝面盤月相女士腕錶，90,300元。（圖／浪琴表提供，以下同）

Longines（浪琴表）近期也主打月相女錶，旗下以機械錶著稱的Master巨擘系列，推出適合女性纖細手腕、錶徑34毫米的月相女錶，珍珠母貝面盤搭配鑲鑽時標，另有藍色太陽紋、銀色麥粒紋面盤款式，均在6時位置顯示月相與指針式日期，錶帶則有紅色、藍色、褐灰色皮革錶帶或不鏽鋼錶帶可供選擇。

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