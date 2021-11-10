美妝瘋跨界聯名！SK-II青春露變時髦、美妝富翁聯名系列好想收

▲聯名美妝充滿話題新意。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

年底不僅節慶氣氛濃厚，各大美妝品牌紛推出跨界聯名，讓經典明星商品變的好有新意，SK-II 青春露祭出大膽前衛的安迪沃荷限定版，Bobbi Brown美妝富翁聯名系列和伊麗莎白雅頓都好有童趣，美妝控必收！

▲SK-II 青春露安迪沃荷限定版，230ml，6,250元。

SK-II攜手安迪．沃荷基金會，跨界發布SK-II 青春露安迪沃荷限定版，以大膽前衛而充滿藝術性的設計，妝點瓶身。

瓶身設計引用了他的三句美學名言：「一切皆美（All is Pretty）」、「每個人都有美的一面（If Everybody is Not a Beauty, Then Nobody Is）」、「我從沒見過哪個人是不美的（I’ve Never Met a Person I wouldn’t call a Beauty）」，表達出美無止盡的概念，鼓勵女性大膽、自信地展現自己的美麗。

▲Elizabeth Arden 超進化黃金導航膠囊-Ana Strumpf限量版，60顆，3,650元。

為歡慶超進化黃金導航膠囊滿30週年，伊麗莎白雅頓與巴西著名插畫家兼產品設計師Ana Strumpf合作，為這款暢銷產品注入更多生命力。Ana Strumpf表示：「大自然是這次設計的靈感來源，我知道分子釘是肌膚保濕層中天然存在的基本物質，可以留住好東西、逐出壞東西。我想慶祝這些神奇的小奇蹟，感謝它們為了肌膚健康和美麗所做的一切！」

▲Bobbi Brown富翁聯名系列。

Bobbi Brown跨界攜手Monopoly地產大亨，推出限量美妝富翁聯名系列，把童年回憶的大富翁爺爺變成夢幻華麗彩妝包裝，以棋盤上繽紛童趣的色塊為靈感，搭配品牌低調奢華金色元素，將明星商品都換上富麗包裝。

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