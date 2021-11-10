fb ig video ETtoday search mobile

美妝瘋跨界聯名！SK-II青春露變時髦、美妝富翁聯名系列好想收

>

▲▼美妝聯名。（圖／品牌提供）

▲聯名美妝充滿話題新意。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

年底不僅節慶氣氛濃厚，各大美妝品牌紛推出跨界聯名，讓經典明星商品變的好有新意，SK-II 青春露祭出大膽前衛的安迪沃荷限定版，Bobbi Brown美妝富翁聯名系列和伊麗莎白雅頓都好有童趣，美妝控必收！

▲▼美妝聯名。（圖／品牌提供）

▲SK-II 青春露安迪沃荷限定版，230ml，6,250元。

SK-II攜手安迪．沃荷基金會，跨界發布SK-II 青春露安迪沃荷限定版，以大膽前衛而充滿藝術性的設計，妝點瓶身。
瓶身設計引用了他的三句美學名言：「一切皆美（All is Pretty）」、「每個人都有美的一面（If Everybody is Not a Beauty, Then Nobody Is）」、「我從沒見過哪個人是不美的（I’ve Never Met a Person I wouldn’t call a Beauty）」，表達出美無止盡的概念，鼓勵女性大膽、自信地展現自己的美麗。

▲▼美妝聯名。（圖／品牌提供）

▲Elizabeth Arden 超進化黃金導航膠囊-Ana Strumpf限量版，60顆，3,650元。

為歡慶超進化黃金導航膠囊滿30週年，伊麗莎白雅頓與巴西著名插畫家兼產品設計師Ana Strumpf合作，為這款暢銷產品注入更多生命力。Ana Strumpf表示：「大自然是這次設計的靈感來源，我知道分子釘是肌膚保濕層中天然存在的基本物質，可以留住好東西、逐出壞東西。我想慶祝這些神奇的小奇蹟，感謝它們為了肌膚健康和美麗所做的一切！」

▲▼美妝聯名。（圖／品牌提供）

▲Bobbi Brown富翁聯名系列。

Bobbi Brown跨界攜手Monopoly地產大亨，推出限量美妝富翁聯名系列，把童年回憶的大富翁爺爺變成夢幻華麗彩妝包裝，以棋盤上繽紛童趣的色塊為靈感，搭配品牌低調奢華金色元素，將明星商品都換上富麗包裝。

►堅果要多吃！網搜抗落髮「6類食物」，幫你養出豐盈髮量

關鍵字：

美妝聯名, 彩妝, 保養

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

孫芸芸女兒穿比基尼超火辣　逆天長腿太逼人

孫芸芸女兒穿比基尼超火辣　逆天長腿太逼人

「長髮」丁春誠帶逛GUCCI展　絕美打卡點搶先看

「長髮」丁春誠帶逛GUCCI展　絕美打卡點搶先看

營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！乾眼症、視力模糊這樣吃

營養師教「顧眼睛」飲食3秘訣！乾眼症、視力模糊這樣吃

喬丹鞋4094萬元賣出！驚人天價破紀錄

喬丹鞋4094萬元賣出！驚人天價破紀錄

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

開賣秒殺！SABON、Dior夢幻倒數月曆　給你24個小驚喜

G-SHOCK「戰士錶」　錶帶藏神秘數字

G-SHOCK「戰士錶」　錶帶藏神秘數字

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

邱澤連打3天電玩當看電影　宅男當戶外咖必備帥錶

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

隋棠愛LV祖母綠鑽石耳環　被小孩拉扯也要戴

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

Øzi好心遭葉璦菱嗆：老娘走的路比你多

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

孔劉真實身份是模特兒！最新「男友風帥照」網狂歪樓

ET Fashion

推薦閱讀

超級玻璃心星座Top 4！第一名超敏感，和他開玩笑也當真

超級玻璃心星座Top 4！第一名超敏感，和他開玩笑也當真

第一眼看見什麼？日網火紅「直覺型」心測　一秒看出隱藏性格

第一眼看見什麼？日網火紅「直覺型」心測　一秒看出隱藏性格

楊冪撞衫劉詩詩「狗啃瀏海」成敗筆！　仙氣慘輸放送S曲線失效

楊冪撞衫劉詩詩「狗啃瀏海」成敗筆！　仙氣慘輸放送S曲線失效

氣溫急降！一人345元就可以泡到美人湯＋下午茶超划算 星巴克11／8起「連續5天」5款品項買一送一　怡客看身分證請喝美式 歐陽娜娜新造型美成「迪士尼公主」　生圖「死亡角度」曝光身形全走樣 「異性絕緣體」星座Top 3！第一名佛系交友，嚇跑追求者還不知道 Melody露一手153萬「錶王」金錶　與勞力士並列秋冬「新歡」 德國高顏值王妃媲美凱特爆紅！　模特兒身材穿「桃紅禮服」打趴全場 水瓶座看似隨和又佛系　4大缺點盤點：實際上脾氣大又沒包容心

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面