美妝瘋跨界聯名！SK-II青春露變時髦、美妝富翁聯名系列好想收

年底不僅節慶氣氛濃厚,各大美妝品牌紛推出跨界聯名,讓經典明星商品變的好有新意,SK-II 青春露祭出大膽前衛的安迪沃荷限定版,Bobbi Brown美妝富翁聯名系列和伊麗莎白雅頓都好有童趣,美妝控必收!

▲SK-II 青春露安迪沃荷限定版,230ml,6,250元。

SK-II攜手安迪.沃荷基金會,跨界發布SK-II 青春露安迪沃荷限定版,以大膽前衛而充滿藝術性的設計,妝點瓶身。

瓶身設計引用了他的三句美學名言:「一切皆美(All is Pretty)」、「每個人都有美的一面(If Everybody is Not a Beauty, Then Nobody Is)」、「我從沒見過哪個人是不美的(I’ve Never Met a Person I wouldn’t call a Beauty)」,表達出美無止盡的概念,鼓勵女性大膽、自信地展現自己的美麗。

▲Elizabeth Arden 超進化黃金導航膠囊-Ana Strumpf限量版,60顆,3,650元。

為歡慶超進化黃金導航膠囊滿30週年,伊麗莎白雅頓與巴西著名插畫家兼產品設計師Ana Strumpf合作,為這款暢銷產品注入更多生命力。Ana Strumpf表示:「大自然是這次設計的靈感來源,我知道分子釘是肌膚保濕層中天然存在的基本物質,可以留住好東西、逐出壞東西。我想慶祝這些神奇的小奇蹟,感謝它們為了肌膚健康和美麗所做的一切!」

▲Bobbi Brown富翁聯名系列。

Bobbi Brown跨界攜手Monopoly地產大亨,推出限量美妝富翁聯名系列,把童年回憶的大富翁爺爺變成夢幻華麗彩妝包裝,以棋盤上繽紛童趣的色塊為靈感,搭配品牌低調奢華金色元素,將明星商品都換上富麗包裝。

