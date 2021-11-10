宋慧喬美腿一伸勾全場目光　站小10歲男星旁沒「姊姊」味

▲宋慧喬穿Self-Portrait連身迷你褲裝宣傳新戲，露出修長美腿。（圖／翻攝nowwearebreakingup_official）

記者陳雅韻／台北報導

39歲南韓女星宋慧喬經歷婚變後，睽違3年以SBS愛情劇《現正分手中》復出小螢幕，與小10歲男星張基龍搭檔演出，雖然與他相較是「姊姊級」，但兩人站在一起宣傳新戲，穿上Self-Portrait連身迷你褲裝露出修長美腿的宋慧喬，看起來與男主角毫無年齡差距，粉絲一面倒誇讚「太美了」。

▲宋慧喬（右）與小10歲的男星張基龍搭檔演出《現正分手中》。（圖／翻攝nowwearebreakingup_official）

《現正分手中》將於12日開播，由於男主角張基龍入伍服役，宣傳記者會破例採事前錄製的方式進行，宋慧喬選穿馬來西亞設計師Han Chong於2013年於倫敦創立的品牌Self-Portrait，上身是正式的西裝外套剪裁，延伸成迷你褲裝，並以蕾絲飾邊，她再繫上寬腰帶，展現剛柔並濟的風格，她那雙筆直的玉腿更讓粉絲羨慕不已。

▲宋慧喬日前宣傳《現正分手中》也穿Self-Portrait胸下挖空的點點裝。（圖／翻攝nowwearebreakingup_official）

Self-Portrait充滿女人味的設計，不只一次迷倒穿過無數精品大牌的宋慧喬，更早之前她宣傳《現正分手中》，也曾穿同品牌的綠色點點長袖洋裝搭配她代言的CHAUMET珠寶亮相，點點洋裝其實有小心機設計，採胸下挖空讓宋慧喬小露性感，成功吸引目光。

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