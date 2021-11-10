韓國髮廊都這樣做的5步驟養髮流程　難怪韓妞髮質都如此烏黑亮麗

文／Squid 圖／unsplash

很多人都有頭髮乾燥枯黃的困擾，但平時護髮也做了、清潔也有洗乾淨，為什麼還是沒辦法恢復亮麗狀態呢？不妨可以學學韓國髮廊級別的護髮方式，不但可以讓髮絲恢復柔順，也會變得更加亮麗，而且在家就可以做，超級省錢又方便。

1.洗髮

先洗髮可以去掉髮絲上面的髒污，以及清除老廢角質，建議可以在洗髮前搭配梳頭，可以達到按摩頭皮的效果。

2.使用髮膜

洗完頭髮之後，先用毛巾吸乾水份，接著使用髮膜，先將頭髮分為上下兩部分，接著在左右分出兩部分，手沾取髮膜，從髮尾開始少量塗抹，讓毛髮角質層吸收營養，同時用大拇指將護髮成分往頭髮裡面推，然後將頭髮捲起來，按壓來鎖住營養。

3.蒸氣加熱

將所有已經上過髮膜的頭髮盤到頭頂上面，之後使用電熱帽或是熱毛巾，將頭髮包覆住，加速營養成分的吸收。

4.護髮乳

先用髮膜後用護髮乳可以避免頭髮吸收的營養成分流失，同時又可以幫助頭髮滑順潤澤，一樣從髮尾開始塗抹，大約距離髮根的位置5公分左右即可，接著可以放置3分鐘，等待它吸收。

5.護髮精油

在洗完頭之後，使用護髮精油按壓在髮中到髮尾的位置，不要用揉搓的方式，很容易讓頭髮毛躁，並且不塗抹到頭皮，這樣就完成南韓髮廊都會做的護髮流程。