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Miss Dior香水下殺2099元！每個女孩都該有一瓶，隨時都像戀愛中

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文／C編

Miss Dior系列香水一直是Dior在亞洲地區最熱賣的香氛之一，因為帶有女孩感的輕甜香氣，不會過於濃郁卻又充滿持久度的戀愛系氛圍，受到很多女孩青睞，可以說是「只要是女孩，都應該擁有的香水TOP 1」。

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▲Miss dior,迪奧,Dior,香氛,花香,香水,。（圖／Her森森）

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「Her森森」推出「Dior專屬粉色浪漫」活動，包括Miss Dior花漾迪奧淡香水 150ml、Miss Dior漫舞玫瑰淡香水 50ml，最低價下殺2099元，不管是買給自己用還是送人絕對是搶到賺到。

Miss Dior花漾迪奧淡香水 150ml，原價4900元、特價3588元

專為亞洲女性所創造的香氛，牡丹、義大利柑橘、印尼廣藿香，清新優雅，充分結合時尚經典，適合年輕女性，充滿溫柔的牡丹花束香氣，佐以恬淡清新果香，氣質溫婉甜美。

瓶身設計延用建築概念，銀色訂製女裝蝴蝶結與瓶身千鳥格紋，傳承迪奧時尚優雅女裝精神，亦呈現新世紀現代感，粉色香水代表隨性、優雅、喜悅的幸福，象徵浪漫情懷。

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▲Miss dior,迪奧,Dior,香氛,花香,香水,。（圖／Her森森）

▲Dior專屬粉色浪漫，最低下殺2099元，點我搶購

Miss Dior漫舞玫瑰淡香水 50ml，原價3300元、特價2099元

一款充滿繽紛花香的香水，佛手柑與義大利柑橘的清新氣息，將千朵格拉斯玫瑰溫柔包覆，白麝香細緻縫綴，綣成一絲令人沉醉的淡雅花香，宛如漫步盛放花海之中，感受翩翩飛落花瓣的輕觸，清新盪漾。

經典Miss Dior瓶身結合個性與溫柔氣息於一身。千鳥格紋刻印的側身，象徵著英倫男性貴族經典的粗花呢布料；頸身細細打上單耳蝴蝶結，展現女性優雅不羈的浪漫情懷。

關鍵字：

Miss dior, 迪奧, Dior, 香氛, 花香, 香水

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