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「30歲」跟父母住、沒結婚就是魯蛇？跳脫社會「5大框架」活出自我

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編輯／Emily　圖／商周提供、翻攝自unsplash.com

從古至今，社會都將「三十歲」視為人生的一道分水嶺，當你在這個歲數仍與父母同住、沒有結婚打算、存款寥寥無幾…，沒有達到一些社會期望的標準，就彷彿成了魯蛇、人生失敗組。但其實我們不應該被年齡逼著行動，而是要認清自己真正想要什麼，才能活出價值與意義。

▲三十歲的人生。（圖／商周提供）

三十歲應該擁有什麼樣的人生？社會常常在「5個方面」加諸壓力，然而在34歲前達成這些條件的人卻只有24%，所以我們應該擺脫世俗框架，重新定義三十歲該有的樣子。

1.完成學業
「都幾歲了還在讀書？什麼時候才要出社會？」

年紀漸長仍未完成學業，或想學習新的東西，心裡難免會掙扎，想到已經在職場上馳騁的周遭友人，會覺得自己是否落後了。但「學生」已經從一個階段，變成了一種狀態，它象徵的不是尚未獨立與不夠成熟，而可以是獨立與成熟後的自主選擇。

▲三十歲的人生。（圖／商周提供）

2.搬出家裡
「這個年紀還跟父母住在一起，是要當啃老族嗎？」

年過三十，仍沒有搬出家裡的打算，可能會被社會貼上標籤與汙名。但面對居高不下的房價，選擇居住在原生家庭，往往是出於現實考量，也能為未來做更長遠的規劃，在家裡並不是累贅，還是能貢獻一己之力，扮演重要的一分子。

3.進入婚姻
「到這個年紀還單身，不怕再也找不到對象？」

年齡變大在婚姻市場越來越不利，很多人會因此草率的決定終身大事。但婚姻並非愛情的最終形式，愛情也不需要婚姻來證明認真與責任，無論有沒有伴侶，緣分的去留，都不應該被法律綁住……

▲三十歲的人生。（圖／商周提供）

4.職涯成長與財務自由
「存款現在有多少？職等爬到哪裡了？」

曾經以為到了一定的歲數，就能在社會爬到一定的高度，現在卻依然還在第一階來回踱步。如果世界是個金字塔，多數人注定要成為支撐著尖端菁英的角色，用我們能力所及的方式，過我們能力所及的生活就好。

▲三十歲的人生。（圖／商周提供）

5.撫養下一代
「不生小孩，老了一定會後悔！」

生育是為了延續自己的基因，年長之後有人照應，更是我們之所以存在這個世界上的原因。然而，隨著社會的動盪越來越不一，比起為了趕時間而生育，應該先衡量自己能否帶給下一代幸福的生活，再進入這個階段比較正確。

▲三十歲的人生。（圖／商周提供）

★書名：三十而慄？
★作者：凱琳．謝弗
★出版社：商周出版
★出版日期：2021/11/06
★建議售價：新台幣380元

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關鍵字：

30歲, 人生, 目標, 夢想

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